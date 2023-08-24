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經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市

行政人員版 2023/08/24

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經典遊戲主機廠商Atari在1977年推出的遊戲機Atari 2600，當時風靡全球。時隔超過40年後，Atari與遊戲發行商Plaion合作，將Atari 2600以迷你版方式復刻推出，新機

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欄名 : 科技新知

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