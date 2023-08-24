中大風波 梁美芬：非政治狙擊段崇智 政治版 2023/08/24 分享： 分享： 中大前校長、社會學權威金耀基，日前呼籲外界勿再「狙擊」中大校長段崇智。立法會教育事務委員會主席梁美芬昨日否認屬「政治狙擊」，認為這涉及管治和廉署執法的問題。 金耀基籲勿再狙擊段 梁美芬昨日在社交平台指，一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 振興夜經濟 推夜市消費券可奏效？ 2023/08/23 振興夜經濟 推夜市消費券可奏效？ 夜經濟成功關鍵 勿做「張宇人」？ 2023/08/22 夜經濟成功關鍵 勿做「張宇人」？ 曾俊華挺搞夜市 須天時地利人和 2023/08/21 曾俊華挺搞夜市 須天時地利人和 卓永興鍾情港式奶茶 「飲完特別起勁」 2023/08/19 卓永興鍾情港式奶茶 「飲完特別起勁」 內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」 2023/08/18 內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」 政治 香港中文大學 金耀基 段崇智 梁美芬 立法會 社交平台 鄧家彪 國務院港澳事務辦公室 人權