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中大風波 梁美芬：非政治狙擊段崇智

政治版 2023/08/24

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中大前校長、社會學權威金耀基，日前呼籲外界勿再「狙擊」中大校長段崇智。立法會教育事務委員會主席梁美芬昨日否認屬「政治狙擊」，認為這涉及管治和廉署執法的問題。

金耀基籲勿再狙擊段

梁美芬昨日在社交平台指，一

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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