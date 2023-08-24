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信和商場送1萬張美酒換領券 鼓勵顧客晚上8時後消費

行政人員版 04:00 2023/08/24

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為響應政府推動經濟政策，黛安收到風，信和集團商場將送出1萬張美酒換領券及推出中秋活動，鼓勵顧客晚上8點後消費。例如荃新天地喺9月29至10月2日將推出「中秋市集啤一啤」，活動期間設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8點後喺場內商戶單一消費滿$500或以上嘅有效發票，即可於手工啤酒攤位免費換生啤1杯。

尖沙咀中心及帝國中心喺9月28日至10月8日期間，就會推出「Dusk Dining Delights」（賞夜景‧嘗美酒禮遇），顧客晚上8點後喺場內餐飲消費滿$300，可換領價值$50嘅尖東美食里飲品券，並可以去酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。而9月28日至10月2日期間，信和集團商場仲會喺高鐵站及巴士站向旅客派發尖東美食里飲品券，畀佢哋免費歎美酒兼欣賞維港夜景。

此外，中港城亦會喺9月16日至29日期間舉辦中秋市集，售賣多款應節貨品；中秋節正日（9月29日），中港城、尖沙咀中心及帝國中心更會向晚市顧客派發燈籠㖭。而S+REWARDS則會喺9月4至29日推出「中秋享禮饌」換領活動，與會員齊齊歡度佳節。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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