百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 逾$600萬獎品等你攞

最近百佳超市推出「至愛品牌大賞投」大抽獎，畀全民投選至愛品牌，更會喺投票後於「食、玩、買、行」4大範疇賞你總值逾600萬嘅獎品。黛安聽聞，今次獎品包括海洋公園水上樂園全年Go Splash會籍，每份價值$2,280（共20份）、$2,000港島海逸君綽酒店美食禮券（共20份）、$2,000百佳購物禮券（共20份）、Esso 5,000 Smiles積分（共40份）、Esso總值$840 Synergy™汽油券（共7,000份）、百佳電子優惠券（共18萬份），總之人人有獎，永不落空！

即日起至9月14日期間，易賞錢會員只要喺香港百佳門市或PNS網購單次購買滿$100或以上，憑有效收據正本或電子收據截圖，登入promotion.pns.hk進行登記，即可獲1次抽獎機會，顧客只要喺候選品牌中分別投選10個百佳「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」，完成投票後就可以參加抽獎喇；詳情可留意PNS網購或百佳fb專頁。

本文轉載自《晴報》