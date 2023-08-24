  • 28°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 05:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 逾$600萬獎品等你攞

行政人員版 04:00 2023/08/24

分享：

分享：

最近百佳超市推出「至愛品牌大賞投」大抽獎，畀全民投選至愛品牌，更會喺投票後於「食、玩、買、行」4大範疇賞你總值逾600萬嘅獎品。黛安聽聞，今次獎品包括海洋公園水上樂園全年Go Splash會籍，每份價值$2,280（共20份）、$2,000港島海逸君綽酒店美食禮券（共20份）、$2,000百佳購物禮券（共20份）、Esso 5,000 Smiles積分（共40份）、Esso總值$840 Synergy™汽油券（共7,000份）、百佳電子優惠券（共18萬份），總之人人有獎，永不落空！

即日起至9月14日期間，易賞錢會員只要喺香港百佳門市或PNS網購單次購買滿$100或以上，憑有效收據正本或電子收據截圖，登入promotion.pns.hk進行登記，即可獲1次抽獎機會，顧客只要喺候選品牌中分別投選10個百佳「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」，完成投票後就可以參加抽獎喇；詳情可留意PNS網購或百佳fb專頁。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 即食麵誕生65周年 本周五請市民搭巴士
今日
即食麵誕生65周年 本周五請市民搭巴士
八卦名利場 - 信和商場送1萬張美酒換領券 鼓勵顧客晚上8時後消費
今日
信和商場送1萬張美酒換領券 鼓勵顧客晚上8時後消費
八卦名利場 - 屈臣氏網店激賞 買屈臣氏濾水器送台北之旅
2023/08/23
屈臣氏網店激賞 買屈臣氏濾水器送台北之旅
八卦名利場 - 茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」 免費玩3個新興運動 + 攤位遊戲 + 定向打卡位
2023/08/23
茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」 免費玩3個新興運動 + 攤位遊戲 + 定向打卡位
八卦名利場 - 小美/淘氣猴/SOUSOU旅遊家品 盡在7仔預購
2023/08/22
小美/淘氣猴/SOUSOU旅遊家品 盡在7仔預購

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？