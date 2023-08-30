  • 24°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蓆夢思®創新改良床褥產品 不忘初心落實社會責任

特約 00:00 2023/08/30

分享：

分享：

香港經濟日報企業大獎2023：優質床褥品牌

蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司（下稱「蓆夢思®」）懷抱永不妥協與追求卓越的精神，積極了解本地市場需要，不斷探索和創新床褥產品技術，並以合理價錢推出合適產品，在床褥設計、品質、創新和服務等方面表現優異，致力為大眾帶來優質睡眠，因而獲得評審與顧客的肯定，榮獲「香港經濟日報企業大獎——優質床褥品牌」大獎。

蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司市場部總監Ellen Chan代表公司領取「香港經濟日報企業大獎——優質床褥品牌」獎項。

個人化睡眠體驗

睡眠質量的好壞，會直接影響一個人的身心健康及工作效率，而一張合適的床褥對提升睡眠質素十分重要。蓆夢思®香港區總經理Ophelia Tong認為是次獲得「優質床褥品牌」大獎實非僥倖，獎項高度肯定了公司團隊的努力：「蓆夢思®一直着力為香港人帶來優質睡眠，並為每一位顧客提供個人化的睡眠體驗。旗下床褥產品具備亮麗的外觀和技術先進的內部結構，比如我們的獨立袋裝彈簧床褥結合百年科研精髓，能為人體提供良好的支撐及承托力，成就都市人每夜的優質睡眠。此外，蓆夢思®亦注重為顧客提供優質的客戶服務，時刻回應顧客的問題和需求，提供全面的售前和售後支援，因此在市場上擁有廣泛的顧客基礎和良好口碑。」

客人可以按照自己需要選購床褥，締造個人化睡眠體驗。

她回顧蓆夢思®的歷史，1870年由Zalmon G. Simmons創立，是美國歷史最悠久、最具代表性的床褥品牌之一。公司進而在1925年量產獨立袋裝彈簧床褥，並把製作科技註冊專利，為世人帶來不受干擾、舒適及承托力佳的睡眠，同時也為床褥產業建立一個重要的里程碑。時至今日，蓆夢思®在香港擁有9家門店，遍布港九新界；在各大百貨公司亦設有專櫃，並授權港澳經銷商銷售產品，同時更不遺餘力研發貼心的床褥，成為眾多忠誠顧客及五星級酒店的選擇。其中客人可以按照自己需要，選購不同來源地與特點的床褥，包括Beautyrest®及BackCare®系列；喜歡床褥質感柔軟包身的顧客，則可以考慮備有表層軟墊（pillow top）的熱賣產品BackCare®Luxury床褥，其為日本製造，內部結構包含e-ION CRYSTAL®釋放負離子，有助減少身體的壓力和疲勞，提高睡眠質量；而另一款日本製造的BackCare®3床褥則厚薄適中，可以為脊椎提供上佳承托的功效。

蓆夢思®可提供定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝等，以滿足年輕人的需求和期望。

多款床褥選擇 照顧家庭需要

為進一步完善顧客的睡眠體驗，蓆夢思®亦針對不同的個人化需要推出專屬床褥產品。Ophelia表示：「最近我們推出了兩款日本床褥，分別是甜夢®Tsubaki和甜夢®Excelsior，兩者均內置FilCare抗菌除臭纖維，市場反應也不錯。另有來自北美洲獲得CertiPUR-US認證的床褥，不同型號具備不同特點：CoolTemp™冷凝涼爽科技、AirCool®凝膠記憶海綿可以為用家帶來清涼舒爽的睡眠環境；Silver Fibre Blend銀纖維則有效抑制細菌，同時散熱降溫。我們亦照顧到寵物的需要，推出分有4個尺碼的蓆夢思®主子床褥，讓不同體型的毛孩也可以擁有專屬的獨立袋裝彈簧床褥，自推出市場一直得到飼主及寵物們的愛戴。」

深受飼主及寵物歡迎的蓆夢思®主子床褥，讓不同體型的毛孩享受到優質睡眠。

強調創新時尚 強化品牌形象

蓆夢思®本着「不忘初心」的理念，與新一代共同成長，同時照顧不同客戶的需要。對於忠誠度高的傳統客戶，品牌主力透過電視和戶外媒體來塑造、維護及強化品牌形象。另一邊廂，品牌有鑒年輕人較注重產品的時尚與創新，加倍利用社交媒體等途徑增加品牌曝光率，以確保年輕人可以通過綫上營銷平台、社交媒體接收品牌的產品和促銷信息，更鑄造NFT作為購買指定床褥的贈品，並於又一城分店開業期間舉行擴增實境（AR）照片拍攝活動等。產品研製方面亦不乏定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝、舒適椅、床上用品等，以滿足年輕人的需求和期望。

品牌積極透過綫上綫下渠道增加品牌曝光率，強化品牌形象，並提供全面的售前和售後服務。

符合安全規格 維持品質保證

床褥作為最貼近人體的日常用品之一，安全、可靠、實用至為重要。為達成上述的品牌形象與功能，所有蓆夢思®床褥均遵守嚴格法規和標準，包括符合美國阻燃標準16 CFR 1632及16 CFR1633，或英國家居用品安全標準BS 7177，以及歐盟指令2002/95/EC及2011/65/EU管制危險物質的運用，以證明不含鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚等潛在有害物料。另外，所有加拿大製造的床褥亦獲得CertiPUR-US®認證，保證採用的海綿含低揮發性有機化合物，同時不含甲醛、水銀及鉛等重金屬、有害阻燃物料、破壞臭氧層及禁用的鄰苯二甲酸酯，確保產品符合安全規格，維持一貫高水準的品質保證。

良好的品牌形象得以鞏固，當然有賴前綫及後勤團隊的相互配合，其中包括銷售顧問細心為顧客講解購買床褥的注意事項，客戶服務專員專心聆聽客戶的需要，前綫與運輸團隊緊密聯繫以確保產品安全送達每一位顧客手上，全面為顧客提供可靠的銷售服務、愉快的睡眠體驗。Ophelia補充：「我們亦積極提升綫上服務，以滿足客戶的需求和期望，例如使用Whatsapp Business API（應用程式介面）來處理客戶的查詢；定期關注用戶體驗，探索更優質、便捷、個性化的產品和服務，以提高客戶忠誠度和滿意度；2022年更推出全新網站及會員維護，讓大家更快接觸並了解新推的優惠、產品、服務及相關資訊。」

關注可持續發展

作為一家國際知名的床褥品牌，蓆夢思®銳意將可持續發展融入發展方針。為提高產品的綠色化生產水平，品牌積極推動綠色供應鏈建設，優化產品設計和生產工藝，採用綠色或環保的原材料和生產技術，甚至用心規劃運輸路綫以減少汽油的消耗，以及減少用紙及環保回收，並取得ISO 14001環境管理體系認證，從供應商選擇、產品設計及生產，以至宣傳品印刷等均注重環保和可持續發展，多方面監管並控制業務，以減低對環境的影響，同時提高員工的環保意識。

除此之外，蓆夢思®亦非常關注日常生活中浪費能源對環境的影響，因此在業務經營上主動制訂並實行節約能源的環保政策，例如將現時門店使用的傳統石英燈更換成環保照明產品，不但能充分發揮照明效果，讓顧客親身感受到「睡房的氣氛」，同時亦能減少二氧化碳的排放，有助保護環境，更進一步能減低電源消耗、電力及維修的成本。Ophelia形容：「與此同時，蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種義工服務及社會公益活動，以實際行動回饋社會。過往支持的機構有香港導盲犬協會、奧比斯、國際十字路會及聖公會安老服務等，實現企業和社會共同進步的願景。」

蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，過往支持的機構有香港導盲犬協會、奧比斯、國際十字路會及聖公會安老服務等。

蓆夢思®香港區總經理Ophelia Tong

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？