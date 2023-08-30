蓆夢思®創新改良床褥產品 不忘初心落實社會責任

香港經濟日報企業大獎2023：優質床褥品牌

蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司（下稱「蓆夢思®」）懷抱永不妥協與追求卓越的精神，積極了解本地市場需要，不斷探索和創新床褥產品技術，並以合理價錢推出合適產品，在床褥設計、品質、創新和服務等方面表現優異，致力為大眾帶來優質睡眠，因而獲得評審與顧客的肯定，榮獲「香港經濟日報企業大獎——優質床褥品牌」大獎。

▲ 蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司市場部總監Ellen Chan代表公司領取「香港經濟日報企業大獎——優質床褥品牌」獎項。

個人化睡眠體驗

睡眠質量的好壞，會直接影響一個人的身心健康及工作效率，而一張合適的床褥對提升睡眠質素十分重要。蓆夢思®香港區總經理Ophelia Tong認為是次獲得「優質床褥品牌」大獎實非僥倖，獎項高度肯定了公司團隊的努力：「蓆夢思®一直着力為香港人帶來優質睡眠，並為每一位顧客提供個人化的睡眠體驗。旗下床褥產品具備亮麗的外觀和技術先進的內部結構，比如我們的獨立袋裝彈簧床褥結合百年科研精髓，能為人體提供良好的支撐及承托力，成就都市人每夜的優質睡眠。此外，蓆夢思®亦注重為顧客提供優質的客戶服務，時刻回應顧客的問題和需求，提供全面的售前和售後支援，因此在市場上擁有廣泛的顧客基礎和良好口碑。」

▲ 客人可以按照自己需要選購床褥，締造個人化睡眠體驗。

她回顧蓆夢思®的歷史，1870年由Zalmon G. Simmons創立，是美國歷史最悠久、最具代表性的床褥品牌之一。公司進而在1925年量產獨立袋裝彈簧床褥，並把製作科技註冊專利，為世人帶來不受干擾、舒適及承托力佳的睡眠，同時也為床褥產業建立一個重要的里程碑。時至今日，蓆夢思®在香港擁有9家門店，遍布港九新界；在各大百貨公司亦設有專櫃，並授權港澳經銷商銷售產品，同時更不遺餘力研發貼心的床褥，成為眾多忠誠顧客及五星級酒店的選擇。其中客人可以按照自己需要，選購不同來源地與特點的床褥，包括Beautyrest®及BackCare®系列；喜歡床褥質感柔軟包身的顧客，則可以考慮備有表層軟墊（pillow top）的熱賣產品BackCare®Luxury床褥，其為日本製造，內部結構包含e-ION CRYSTAL®釋放負離子，有助減少身體的壓力和疲勞，提高睡眠質量；而另一款日本製造的BackCare®3床褥則厚薄適中，可以為脊椎提供上佳承托的功效。

▲ 蓆夢思®可提供定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝等，以滿足年輕人的需求和期望。

多款床褥選擇 照顧家庭需要

為進一步完善顧客的睡眠體驗，蓆夢思®亦針對不同的個人化需要推出專屬床褥產品。Ophelia表示：「最近我們推出了兩款日本床褥，分別是甜夢®Tsubaki和甜夢®Excelsior，兩者均內置FilCare抗菌除臭纖維，市場反應也不錯。另有來自北美洲獲得CertiPUR-US認證的床褥，不同型號具備不同特點：CoolTemp™冷凝涼爽科技、AirCool®凝膠記憶海綿可以為用家帶來清涼舒爽的睡眠環境；Silver Fibre Blend銀纖維則有效抑制細菌，同時散熱降溫。我們亦照顧到寵物的需要，推出分有4個尺碼的蓆夢思®主子床褥，讓不同體型的毛孩也可以擁有專屬的獨立袋裝彈簧床褥，自推出市場一直得到飼主及寵物們的愛戴。」

▲ 深受飼主及寵物歡迎的蓆夢思®主子床褥，讓不同體型的毛孩享受到優質睡眠。

強調創新時尚 強化品牌形象

蓆夢思®本着「不忘初心」的理念，與新一代共同成長，同時照顧不同客戶的需要。對於忠誠度高的傳統客戶，品牌主力透過電視和戶外媒體來塑造、維護及強化品牌形象。另一邊廂，品牌有鑒年輕人較注重產品的時尚與創新，加倍利用社交媒體等途徑增加品牌曝光率，以確保年輕人可以通過綫上營銷平台、社交媒體接收品牌的產品和促銷信息，更鑄造NFT作為購買指定床褥的贈品，並於又一城分店開業期間舉行擴增實境（AR）照片拍攝活動等。產品研製方面亦不乏定制化產品、狗狗床褥、香薰石套裝、舒適椅、床上用品等，以滿足年輕人的需求和期望。

▲ 品牌積極透過綫上綫下渠道增加品牌曝光率，強化品牌形象，並提供全面的售前和售後服務。

符合安全規格 維持品質保證

床褥作為最貼近人體的日常用品之一，安全、可靠、實用至為重要。為達成上述的品牌形象與功能，所有蓆夢思®床褥均遵守嚴格法規和標準，包括符合美國阻燃標準16 CFR 1632及16 CFR1633，或英國家居用品安全標準BS 7177，以及歐盟指令2002/95/EC及2011/65/EU管制危險物質的運用，以證明不含鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚等潛在有害物料。另外，所有加拿大製造的床褥亦獲得CertiPUR-US®認證，保證採用的海綿含低揮發性有機化合物，同時不含甲醛、水銀及鉛等重金屬、有害阻燃物料、破壞臭氧層及禁用的鄰苯二甲酸酯，確保產品符合安全規格，維持一貫高水準的品質保證。

良好的品牌形象得以鞏固，當然有賴前綫及後勤團隊的相互配合，其中包括銷售顧問細心為顧客講解購買床褥的注意事項，客戶服務專員專心聆聽客戶的需要，前綫與運輸團隊緊密聯繫以確保產品安全送達每一位顧客手上，全面為顧客提供可靠的銷售服務、愉快的睡眠體驗。Ophelia補充：「我們亦積極提升綫上服務，以滿足客戶的需求和期望，例如使用Whatsapp Business API（應用程式介面）來處理客戶的查詢；定期關注用戶體驗，探索更優質、便捷、個性化的產品和服務，以提高客戶忠誠度和滿意度；2022年更推出全新網站及會員維護，讓大家更快接觸並了解新推的優惠、產品、服務及相關資訊。」

關注可持續發展

作為一家國際知名的床褥品牌，蓆夢思®銳意將可持續發展融入發展方針。為提高產品的綠色化生產水平，品牌積極推動綠色供應鏈建設，優化產品設計和生產工藝，採用綠色或環保的原材料和生產技術，甚至用心規劃運輸路綫以減少汽油的消耗，以及減少用紙及環保回收，並取得ISO 14001環境管理體系認證，從供應商選擇、產品設計及生產，以至宣傳品印刷等均注重環保和可持續發展，多方面監管並控制業務，以減低對環境的影響，同時提高員工的環保意識。

除此之外，蓆夢思®亦非常關注日常生活中浪費能源對環境的影響，因此在業務經營上主動制訂並實行節約能源的環保政策，例如將現時門店使用的傳統石英燈更換成環保照明產品，不但能充分發揮照明效果，讓顧客親身感受到「睡房的氣氛」，同時亦能減少二氧化碳的排放，有助保護環境，更進一步能減低電源消耗、電力及維修的成本。Ophelia形容：「與此同時，蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種義工服務及社會公益活動，以實際行動回饋社會。過往支持的機構有香港導盲犬協會、奧比斯、國際十字路會及聖公會安老服務等，實現企業和社會共同進步的願景。」

▲ 蓆夢思®注重企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，過往支持的機構有香港導盲犬協會、奧比斯、國際十字路會及聖公會安老服務等。

▲ 蓆夢思®香港區總經理Ophelia Tong

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）