時尚與時計跨界聯乘 ALYX X AUDEMARS PIGUET 副刊版 2023/08/25 分享： 分享： 錶界傳來驚喜消息，就是AUDEMARS PIGUET與1017 ALYX 9SM破天荒跨界聯乘。瑞士高級製錶品牌提供錶作創作空間，讓後者的設計主帥Matthew Williams天馬行空創作，這次跨界 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Michael Burry 索羅斯增美股淡倉 股市將難逃一跌？ 2023/08/22 Michael Burry 索羅斯增美股淡倉 股市將難逃一跌？ 尖沙咀開新店 周秀娜 X HUBLOT大玩我愛夏日長 時空魔法 2023/08/18 尖沙咀開新店 周秀娜 X HUBLOT大玩我愛夏日長 時空魔法 溫故創新的Reverso Jaeger-LeCoultre 2023/08/11 溫故創新的Reverso Jaeger-LeCoultre 醫療保健股CVS 趁震盪市收集 2023/08/05 醫療保健股CVS 趁震盪市收集 為女子世界盃2023 護航HUBLOT 2023/08/04 為女子世界盃2023 護航HUBLOT 美元