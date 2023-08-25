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時尚與時計跨界聯乘 ALYX X AUDEMARS PIGUET

副刊版 2023/08/25

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錶界傳來驚喜消息，就是AUDEMARS PIGUET與1017 ALYX 9SM破天荒跨界聯乘。瑞士高級製錶品牌提供錶作創作空間，讓後者的設計主帥Matthew Williams天馬行空創作，這次跨界

...

欄名 : Watch

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