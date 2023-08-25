奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 副刊版 2023/08/25 分享： 分享： 住resort，似乎要帶點東南亞熱情才符合度假色彩。住慣大路品牌，不妨考慮去年6月開幕的ANI Private Resorts，提供全客製化的體驗設計，從餐食、探索活動到觀光行程，開拓全新的奢華旅行方 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 2023/08/04 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 2023/05/12 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 2023/04/21 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 2023/03/31 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 2023/03/03 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 美元