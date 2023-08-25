奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起

住resort，似乎要帶點東南亞熱情才符合度假色彩。住慣大路品牌，不妨考慮去年6月開幕的ANI Private Resorts，提供全客製化的體驗設計，從餐食、探索活動到觀光行程，開拓全新的奢華旅行方

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