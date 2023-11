吉隆坡傳統富人區黃金地段　Alfa Bangsar投資自住皆宜

馬來西亞生活節奏緩慢,物價較香港相宜,吸引了不少港人經第二家園計劃(MM2H)移居當地。與此同時,當地經濟亦高速發展,2022年經濟增長按年升8.7%,多元化新興工業發展吸引了不少跨國企業進駐,有大批專業人士和外國員工租住當地的住宅,租金回報不俗,因此吸引了不少投資者在當地置業。

馬來西亞西南部的孟沙(Bangsar)是吉隆坡傳統富人區,坐落於市中心,具有交通優勢,更有「馬來西亞版跑馬地」之稱,深受海外人士歡迎。區內的全新大型綜合體Alfa Bangsar,充分發揮孟沙的地理優勢,便捷的交通和完善的生活配套,投資自住皆宜。



交通便利 吸引學生教職員租住



Alfa Bangsar項目鄰近孟沙輕軌站(Bangsar LRT Station),只需要1站便可以到達吉隆坡中央輕軌站(KL Sentral LRT Station),輕鬆轉乘其他鐵路綫,穿梭不同地區。

由項目出發,駕駛私家車只需要20分鐘車程,便可到達吉隆坡金三角繁華地段,包括國油雙峰塔(Petronas Twin Towers)、吉隆坡塔(Kuala Lumpur Tower)及敦拉薩國際貿易中心(TRX),盡享商業、休閒、娛樂、教育、生活設施。

項目鄰近亦有多間優秀學府,車程均約10分鐘可抵達,當中包括馬來西亞知名大學——馬來亞大學(Universiti Malaya),因此吸引了不少學生及教職員租住區內住宅,令區內的租賃市場暢旺。

▲ 大型綜合體Alfa Bangsar位於馬來西亞南部孟沙,是吉隆坡傳統富人區。

生活配套完善 地段宜居



Alfa Bangsar鄰近的社區擁有完善生活配套。只需要4分鐘車程可以到達吉隆坡班台醫院(Pantai Hospital Kuala Lumpur)。這間私立醫院擁有380張持照病床,以及由200多位專科醫生組成,涵蓋38個專科的醫療團隊。

在休閒娛樂方面,距離項目7分鐘車程的谷中城美嘉廣場(Mid Valley Megamall)更是居民的假日好去處之一。這座大型購物中心有多間知名百貨公司及時尚品牌進駐,亦有餐廳、健身中心、保齡球場、戲院等,滿足生活所需。在節日時,谷中城美嘉廣場的不同角落也會有大型節慶裝飾,與眾同樂。



入場費100餘萬馬幣



Alfa Bangsar由當地發展商Ken City Development Sdn Bhd打造,將於2024年第二季竣工。項目樓高42層,其中19至42層為住宅單位及住客設施,是市中罕有的公寓住宅項目。當中提供178伙單位,包括1房至2房單位選擇,實用面積由570平方呎到997平方呎不等,適合年輕專業人士或者區內就讀的大學生和教職員租住。

為了照顧住戶追求生活與工作平衡,享受健康生活的需要,項目設有高品質的住客設施,包括健身室、桑拿室、游泳池等,讓住戶享受休閒生活。

▲ 項目設有健身室、桑拿室、游泳池等設施,讓住戶可以享受休閒生活。

以實用面積570平方呎的1房單位為例,入場價為100餘萬馬幣起*,折合約179萬港元起**);實用面積711平方呎的2房單位,售價由131餘萬馬幣起*,折合約221餘萬港元起**。現經中原地產代理(海外)有限公司購買單位,即享限時獨優惠高達73萬港元*,當中包括贈送車位;全部單位贈送指定全屋傢俬、名牌家電及廚櫃;贈送買賣合同及按揭合同法律費用,成交後更贈送酒店與機票禮券費用高達17,000港元*。

▲ Alfa Bangsar提供1房及2房單位選擇,入場價為100餘萬馬幣起*,經中原海外購買單位,贈送全屋傢俬、名牌家電及廚櫃。

查詢電話:83000295

中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼:C-089108)重要提示:購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前,閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問,請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。本廣告/宣傳資料內物業為境外未建成物業,已取得當地Ministry of Housing and Local Government of Malaysia發展許可証,編號:1071-4/09-2023/0700(L)/1071-4/09-2023/0700(P)。買家購買於本物業將取得[土地權益/建於該土地上的樓宇的權益/使用和佔用樓宇內的物業的權利]。本公司為有關物業之單邊代理,只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考,以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料,均由發展商提供,只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料,包括但不限於有關物業的盡職審查報告、法律意見、銷售資料單張、買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件,並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證,客戶宜向獨立法律或相關專業人士咨詢意見。所有當地政府徵收的費用,由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期,以發展商最終公布為準。

*售價及優惠細節由發展商公布為準。

**匯率參考8月16日Yahoo財經,MYR兌HKD的匯率約1.6860。交通時間僅供參考。物業編號:1254。廣告日期:2023年8月31日。

