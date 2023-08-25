東盟電影節探索多元文化 以電影細述東南亞故事

▲ 壓軸活動以電影放映會形式舉行，獲東南亞各國總領事及多個合作夥伴代表支持。

由香港-東盟協會主辦的首屆東盟電影節（ASEAN FILM FESTIVAL）日前在西九文化區香港故宮文化博物館舉行壓軸活動，獲東盟十個成員國的駐港總領事館支持，邀得汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南駐港總領事或領事館代表及多個合作夥伴代表親臨現場支持。為期兩周的電影節邀請超過600名本地學生和在港就學的東盟學生，觀賞21場於各區放映的精選電影，藉此啟發年青人探索東盟多元文化和歷史。



透過電影深化各地緊密聯繫



東南亞國家聯盟（下稱「東盟」）是一個擁有7億人口的多元地區，近年當地的藝術及文化創意產業崛起，以獨特的傳統文化及創新意念推動國家經濟發展及產業轉型。香港-東盟協會旨在提供平台促進香港與東盟的緊密聯繫，加強地區之間的文化及經濟交流。是次「東盟電影節」精選14部電影均出自於各國獲獎導演之手筆，涵蓋溫馨的劇情片至驚心動魄的驚悚片，期望通過電影中所細說的故事，讓巿民大眾對東南亞國家的文化及生活有更深入正面的理解和欣賞。

▲ 炎炎夏日，巿民趁著「東盟電影節」在電影院一邊欣賞電影消暑，一邊接觸及認識東南亞。

鞏固文化樞紐地位



文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席壓軸活動時表示，「我衷心感謝香港-東盟協會舉辦東盟電影節，將多元化的東南亞電影帶給香港觀眾，促進文化交流，配合中央政府《十四五規劃綱要》將香港定位為『中外文化藝術交流中心』的策略性方向。特區政府致力向世界各地觀眾推廣香港電影業─我們的重要創意產業。我們鼓勵香港電影業界積極參與各類國際電影節，進一步加強與海外業界的聯繫，展示香港豐富的文化歷史和獨特的電影作品，維持香港於亞洲電影業的重要樞紐地位。」

香港-東盟協會主席黃永光亦說：「今屆東盟電影節得以順利舉行，有賴東盟各國駐香港總領事館以及其他合作夥伴的鼎力支持。多年來東盟與香港擁有長期而鞏固的合作夥伴關係，特區政府行政長官於上月到訪東盟國家的成功，更凸顯了雙方的緊密合作關係。我們希望透過東盟電影節，向香港觀眾呈現東盟國家豐富的電影作品，藉此加深對其他國家文化的了解。電影節亦可展現香港在創意產業的實力，以及擔任連繫東盟和中國內地的橋樑。」

▲ 東盟電影節精選了14部電影放映，向觀眾呈現東盟國家的文化底蘊及傳統歷史。

東盟電影節以14部精選電影帶來共21場的電影放映，壓軸的電影放映會則以印尼電影《娜娜的逝水年華》作文化呼應，再次呈現出東盟國家的文化底蘊及傳統歷史，讓現場觀眾沉浸於東南亞電影之旅，來一趟多元的文化體驗，一同透過藝術欣賞的方式慶祝跨文化交流。為期兩週的活動期間，除了邀請超過600名本地學生、青少年及在港就學的東盟學生觀賞精選電影，期間亦舉辦分享會，邀請電影導演及演員豐富觀眾的體驗，啟發香港大眾探索東盟成員國的多元文化。

▲ 《白樓》導演寧卡維先生與香港年輕人分享他的創作歷程，闡釋柬埔寨豐富的文化遺產和及社區發展。

（資料由客戶提供）