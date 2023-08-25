高大而光禿的馬魯拉樹（Marula），樹上竟然掛着幾條腿，活像正被風乾的金華火腿。正想問究竟之際，Ranger（護林員）早已示意要調低聲量，有此能耐作出如此暴行的兇手只有牠，而牠定在附近。

果然不出所料，二百米外舒適大草堆上，正睡着皮色燦爛的大花豹（Leopard），Ranger說牠年約六歲，重約九十公斤，而樹上掛着的正是牠的獵物-一隻可憐兮兮的黑斑羚（Impala）。兇案很可能發生於昨晚或今早，牠已飽餐一頓，現正睡得香甜，為預防獅子和鬣狗搶奪獵物，牠便費勁把這四十多公斤重的黑斑羚，懸在二十呎高的樹枝上，這份能耐和氣力，換來的是專屬的個人餐桌。既然是晚餐，花豹理應準時赴約，大家決定在荒野「守株待豹」，只為一睹花豹在樹上進食的風采。耐心等着，猛烈陽光漸漸轉弱，直到紅日在地平綫消失，可惜仍未見豹大哥蹤影，大家決定在南十字星（Southern Cross）出現時，便打道回府。正當打着汽車引擎時，突見靈活身影兩下工夫便躍上樹枝，豹大哥終於出現，向四周俯視後，便老實不客氣大啖大啖咬着黑斑羚的脊骨，骨頭碎裂聲音清脆響亮，除此之外，還聽到尖銳可怕的呼鳴聲，原來一群斑鬣狗（Hyena）早已聚集樹下，流着口水盼望食物會從天降下，就算是小塊碎肉，牠們也會爭個你死我活。望着這非洲場景，醫生卻奇怪地聯想起香港股票投資市場，畢竟也有相似之處。

物競天擇，大自然裏為生存而盡一切氣力把最好的留給自己，是理所當然的，惟盼人類在這方面能超越動物。

▲ 高大而光禿的馬魯拉樹（Marula），樹上竟然掛着幾條腿（圖左）；正當打着汽車引擎時，突見靈活身影兩下工夫便躍上樹枝，豹大哥終於出現（圖右）。（專欄作家提供）