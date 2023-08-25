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副刊版 2023/08/25

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前幾天有疑似錄音流出，爆李玟生前擔任內地歌唱節目《中國好聲音》導師時，遇到不公平待遇，並直指賽制有問題，引起熱議。

這件事其實只是可被容許揭發的冰山一角，實在不感驚訝，因為有更多的未能給公眾視野觸及。雖然如此，這件事有不少可觀察人性之處，故我還是把細節和周邊相關人物留意一番。事件爆出後，網絡上罵聲和抵制聲不絕（但奇怪的是，該節目收視率仍居首，邊罵邊看，又一證明人類言行不一致word-action-gap的一例），該節目母公司股價單日暴跌逾兩成，市值蒸發過百億港元。兩日後，電視台上頭浙江廣電發文道歉，並說「進一步調查核實」。

我疑惑：自己友查自己友，真正查得出核心問題來嗎？自己友即使知道真正內外情，在同一體制下，又會有誰夠膽站出來處置那個核心問題、把自己放在一個公然反對體制的刀鋒上呢？若是這樣做對自身安全有嚴重威脅，那就更不用說了。內地歌手韓紅發文說：「我期待上級主管部門的調查」，我覺得要不韓紅有顆非常單純的心，要不她非常懂這遊戲怎樣玩，故說了些兩邊都不得失的話。

再看看二○一九年十一月藝人高以翔在節目中猝死，那時浙江衞視也發了聲明：「對不起，我們沒能守住最好的以翔」，並承諾「願意承擔責任」。然後就沒有然後了。若那年真正下決心要「守住」每一位藝人安全的話，就不會再發生工作人員明知李玟腳傷卻安排失當，令她站立不穩當眾跌倒的窘態。一個企業的管治文化和標準，沒有因過往的嚴重事故而改善過；當它可以毋須正視問題而仍能繼續生存和賺錢時，那當然只會有事先算。於是，表面愈做到歌舞昇平，內裏其實只會愈來愈爛透，這只是很多場景的一個縮影。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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