茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 副刊版 2023/08/25 分享： 分享： 為配合東九龍未來發展而建造的茶果嶺海濱公園，將於本周六及日（8月26日至27日）舉辦連串活動，設有新興運動、攤位遊戲和定向打卡位，鼓勵大眾探索公園設施、加深大眾對維港海濱公共空間和渠務署改善河道工程的 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 2023/08/18 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 2023/08/07 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 2023/07/18 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 2023/07/08 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 2023/06/28 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 觀塘 公園 郵輪碼頭 渠務署 傷健共融 茶果嶺