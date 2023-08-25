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茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景

副刊版 2023/08/25

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為配合東九龍未來發展而建造的茶果嶺海濱公園，將於本周六及日（8月26日至27日）舉辦連串活動，設有新興運動、攤位遊戲和定向打卡位，鼓勵大眾探索公園設施、加深大眾對維港海濱公共空間和渠務署改善河道工程的

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欄名 : 本地遊

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