  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式

行政人員版 2023/08/25

分享：

分享：

元宇宙已是明日黃花、人工智能才是當今的王道？朋友，你太膚淺了。兩者不單可兼容，更是強強聯手打造全新的商業模式。事實上元宇宙從沒消失過，大公司以至初創企業都正在向虛擬世界擴張，傳統的銀行業最近也邁出重要

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

識做事更識做人 企業「PM」難被取代
2023/08/18
識做事更識做人 企業「PM」難被取代
AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾
2023/08/11
AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾
AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握
2023/08/04
AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握
科技與文化結合 才是年輕人未來
2023/07/28
科技與文化結合 才是年輕人未來
逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手
2023/07/21
逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手
銀行 行業 人工智能 演唱會 元宇宙 KOL 港滙 加元

上一篇文章

文職或被取代 女性就業首當其衝

下一篇文章

企業應用生成式AI 私隱挑戰大

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？