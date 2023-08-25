元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 行政人員版 2023/08/25 分享： 分享： 元宇宙已是明日黃花、人工智能才是當今的王道？朋友，你太膚淺了。兩者不單可兼容，更是強強聯手打造全新的商業模式。事實上元宇宙從沒消失過，大公司以至初創企業都正在向虛擬世界擴張，傳統的銀行業最近也邁出重要 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 2023/08/18 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 2023/08/11 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 2023/08/04 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 科技與文化結合 才是年輕人未來 2023/07/28 科技與文化結合 才是年輕人未來 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 2023/07/21 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 銀行 行業 人工智能 演唱會 元宇宙 KOL 港滙 加元