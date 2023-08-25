Snapdragon G系列芯片 專攻手提遊戲裝置 行政人員版 2023/08/25 分享： 分享： 高通在德國科隆遊戲展宣布，Snapdragon G系列芯片正式登場。而是次G系列芯片是為手持遊戲裝置而設，並分為三大階級，分別為：Snapdragon G1、G2和G3。 其中Snapdragon G1 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5專用掌機 年內上市售約1600元 今日 PS5專用掌機 年內上市售約1600元 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/24 輝達供應「二流芯片」予中國？ AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/24 AI大模型競賽 兩大發展路徑 經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市 2023/08/24 經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市 SK Telecom 5G發展失敗 無損開發6G網絡決心 2023/08/24 SK Telecom 5G發展失敗 無損開發6G網絡決心 遊戲 雲端 串流 晶片