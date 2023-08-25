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PS5專用掌機 年內上市售約1600元

行政人員版 2023/08/25

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Sony在5月時，便預告推出PlayStation 5專用的遊戲掌機。而Sony昨在Gamescom 2023上宣布，新掌機確定以「PlayStation Portal」作為正式名稱，並會在今年稍晚上

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欄名 : 科技新知

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