領展×SOU•SOU 「分分鐘『賞』旅行」 儲印花換和風行李箱 + 旅行收納袋套裝
行政人員版 04:00 2023/08/25
疫後大家頻頻去旅行，黛安收到風，最近領展聯乘日本人氣品牌SOU•SOU，推出限定和風行李箱及旅行收納袋套裝，即日起至10月31日，領展推出分分鐘「賞」旅行換領活動，大家只要下載「Link Up」手機應用程式及註冊做會員，喺領展旗下指定商場或街市消費滿$50，可兌換電子印花1個，滿$100或以上可獲2個，餘此類推。會員儲滿330個印花，即可換領天藍色「SOU•SOU×Link」28吋樹脂行李箱；或儲滿90個印花，換領旅行收納袋套裝（1套3款），禮品總數量2,460份，換完即止。
行李箱採用品牌極具代表性嘅經典「SO-SU-U」十數圖案，尺寸小巧靈活；而旅行收納袋亦印上色彩繽紛嘅十數圖案，打造出清新活力嘅感覺，套裝仲包括3個尺寸嘅旅行收納袋，可配合唔同需要收納物品。
分分鐘「賞」旅行活動詳情
電子印花換領日期︰8月25日至10月31日
禮品換領日期︰10月1日至11月12日
換領地點︰27個指定商場或街市顧客服務台
本文轉載自《晴報》
撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關
欄名 : 八卦名利場
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2023/08/24