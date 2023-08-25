Mikiki × Plantica花漾之旅 8大沉浸式薰衣草主題花藝裝置

鍾意薰衣草嘅朋友要留意喇，黛安收到風，商場Mikiki於9月2日至10月2日，請咗來自日本嘅國際知名花藝創作團隊Plantica首度來港，以薰衣草為主題，為大家帶嚟《MikikiｘPlantica花漾之旅》。Plantica將結合光學、鏡面與藝術，策劃連串「沉浸式」花藝裝置，構建8大絕美花漾打卡靚景，顧客可透過視、嗅、觸多重感觀，沉浸式感受薰衣草世界！

Mikiki更預告有6大焦點主題活動，包括「文青花藝市集」、「親子萬花筒STEAM工作坊」、「押花飾物碟工作坊」及消費換領「花漾主題護膚品」等，商場更與HABITŪ及澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS合作，精心預備Mikiki店獨家限定HABITŪ浪漫紫調特飲，以及推出CANVAS安神甜睡香薰調配工作坊，一次過滿足大家「食、買、玩、拍」嘅要求。

此外，The Point會員憑指定積分及消費，更可換領專屬拍照時段，3分鐘內「包場」喺「薰芳幻境鏡宮」盡情打卡影靚相，真係機會難得呀。

本文轉載自《晴報》

▲ CANVAS香薰工作坊

▲ 押花飾物碟工作坊

▲ Plantica 花藝總監木村貴史