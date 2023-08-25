有朋友跟我說，他認識的廣告人多不想子女做廣告。我說我倒沒所謂，我不會主動建議，但也不反對。後來我告訴他，兩個子女修讀的科目和未來路向時，他一副認為我口不對心的樣子。我的確不反對他們做廣告，我認為廣告是一個不錯的行業，至少養活了他們，而且我也頗能平衡家庭和工作，和他們維持不錯的關係。我甚至認為廣告是一個前景不錯的行業，我們集團這11年間便一直保持良好的增長。再者，只要有市場、品牌和消費者，便有需要宣傳。廣告的形式會有變化，但廣告這個行業是不會消失的。

作為父母，我從不明示或暗示他們應選甚麼工作。我經常強調生命是屬於他們自己的，不應因為父母、老師甚至任何人的期望而影響選擇。求職擇業應該從自己的興趣和能力出發，他們也不太理會世俗的目光，入大學選科時，揀選的學系成績要求都遠低於他們的實際成績。

我認識很多醫生的子女選擇成為醫生，律師的子女選擇成為律師，老師的子女選擇成為老師。但廣告人的子女，的確很少選擇進入廣告行業。廣告人天生有反叛的基因，大概遺傳了給子女，所以他們在事業的選擇上，多不跟隨老父的道路。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》