中國銀行（香港）私人銀行 「穩中融動」 實現全方位資產配置

▲ 中銀香港私人銀行總經理甘宇文表示，未來團隊會繼續努力，為客戶提供更加全面、專業、高效的財富管理和理財服務。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出財富規劃私人銀行

全球經濟重心東移，令亞洲區的高淨值人士（HNWI）數目與資產規模不斷增加，而香港更是全球高資產淨值人士密度最高的城市之一。中國銀行（香港）私人銀行（下稱「中銀香港私人銀行」）於芸芸行業參與者中脫穎而出，於首屆「香港經濟日報企業大獎」獲選為「傑出財富規劃私人銀行」，充分肯定及證明其卓越表現。中銀香港私人銀行總經理甘宇文特別分享私人銀行如何成功滿足客戶需要，在為客人捕捉市場機遇爭取潛在最大效益之同時，引領行業發展之箇中關鍵。

中銀香港私人銀行自成立以來，一直致力透過優質的金融產品及服務，滿足客戶持續變化的需求，並且通過不斷優化和創新服務模式及平台，為客戶提供優越嶄新的私人銀行服務體驗。面對不斷轉變的市場環境與業內競爭，甘宇文表示，要成為客戶心目中首選的私人財富管理夥伴，首要做好客戶服務和體驗，同時要時刻與時並進，緊貼市場及科技發展提供創新服務以符合客戶需要及期望，此外還要回應市場對可持續發展和社會責任投資的需求。

服務持續創新 平穩中見靈活

「中銀香港私人銀行自開業以來一直以『穩中融動』為座右銘，它源於古代先哲提出的『天圓地方』宇宙觀，寓意萬物相輔相成，在不斷變化的環境中，需要以正面積極、有條不紊的方式回應轉變及持續發展。」甘宇文認為，有關哲理乃應對目前金融市場狀況的智慧所在，因此，該行在財富管理服務上採取平穩中見靈活的方針，正如中銀香港私人銀行獨創的「1＋1＋1」服務模式，致力於個人、家庭及事業不同層面為客戶提供全面、個性化的財富管理服務。

甘宇文分享，中銀香港私人銀行一直以滿足客戶的需求為出發點，針對客戶的不同需要和風險偏好，提供量身定制的資產配置及理財方案，同時不斷革新服務模式、優化客戶體驗。「我們擁有一支專業、經驗豐富的理財及財富規劃團隊，為客戶提供精準的市場分析和投資建議，協助他們實現長期穩健的財富增值，並透過全方位的資產管理、財富規劃及財產傳承等方面的服務，滿足客戶不斷變化的需求。」他續指，該行的財富管理服務更涵蓋投資組合管理、抵押貸款服務，以及專業顧問服務如保險和信託等。

擴展業務領域 滿足客戶不同需要

談及近年疫情對高資產淨值客戶市場和該行服務的影響時，甘宇文不諱言疫情令高端客戶的需求和習慣出現了變化，包括對遠程工作和線上溝通的需求增加，並且更注重數字化和科技化的服務。「此外，疫情亦加速了部分投資趨勢，如可持續發展和社會責任投資等。」

為迎合市場和客戶的轉變，中銀香港私人銀行積極調整其服務模式和產品組合，例如研發及優化一系列線上及手機投資和交易平台，讓客戶可以隨時隨地更輕鬆方便地進行不同投資交易及管理其賬戶；此外，又積極支持及推動可持續發展，於投資組合中為客戶添加一系列可持續發展及綠色元素之資產項目，以滿足客戶的期望及需求。

誠然，隨着疫情的影響逐漸減退，環球經濟再次重回正軌，但由於市場現處加息周期，加上外圍經濟及投資環境仍存在不確定性，甘宇文直言，不少高端客戶對財富管理的態度仍比以往更審慎及相對傾向保守。但儘管外圍市況驟明驟暗，甘宇文強調市場仍然充滿機遇。例如特區政府在金融和科技領域上的投資及支持，以至推動香港發展家族辦公室業務等政策措施，都會為銀行的業務，以至社會帶來新的動力及更多機遇。他補充，本港的私人財富管理行業發展穩健，加上亞洲各國政府和央行持續振興經濟，展望市場發展，仍存在不少機遇，因此仍是樂觀及正面的。

為未來積極部署 提升私人銀行優勢與價值

因應市場變化和客戶需要，甘宇文透露，中銀香港私人銀行已在財富規劃領域上作出多項部署和發展大計。「首先，我們會繼續積極推進數字科技，以提高營運效率和客戶體驗；其次，我們會更積極拓展私人銀行服務之客戶群，而其中一個重要方向及目標是拓展家族辦公室之計劃，以響應香港特別行政區政府相關政策及措施，支持本地和全球家族辦公室於香港落戶或擴展業務；我們與政府投資推廣處『香港家族辦公室』（FamilyOfficeHK）積極配合及溝通，以吸引和鼓勵更多全球家族辦公室落戶香港，進一步推廣香港成為全球家族辦公室樞紐。」

他續指出，中銀香港私人銀行今年更引入了第三方資產管理經理（EAM）與私人銀行的合作計劃，擴展服務模式，更有效地為目標高資產淨值個人及家族客戶提供專屬產品及服務平台。

最後，甘宇文再次分享其得獎感受︰「中銀香港私人銀行很榮幸能於首屆『香港經濟日報企業大獎』榮獲『傑出財富規劃私人銀行』榮譽，這是我們在私人銀行領域所取得的重要成果，也是對我們不斷努力、不斷創新的肯定和鼓勵。」他表示，中銀香港私人銀行未來會繼續努力，於中銀香港之強大支持下，不斷提升對客戶的價值和貢獻，強化專業水平和服務水準，為客戶提供更全面、專業、高效的理財及財富規劃服務。

▲ 中銀香港私人銀行總經理甘宇文（左）從頒獎嘉賓手中接過獎項。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）