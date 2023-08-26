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二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機

置業家居 2023/08/26

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【分析】大型發展商帶頭減價推盤下，令其他新盤紛以低價迎擊，確實帶旺一手成交量，但另一邊廂，卻引致二手氣氛轉弱，多區均現「破底價」或蝕讓交投，雖然二手樓價轉頭向下，成交量未見配合，在本港經濟處於疫後復甦

...

欄名 : 封面故事

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