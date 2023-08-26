二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 【分析】大型發展商帶頭減價推盤下，令其他新盤紛以低價迎擊，確實帶旺一手成交量，但另一邊廂，卻引致二手氣氛轉弱，多區均現「破底價」或蝕讓交投，雖然二手樓價轉頭向下，成交量未見配合，在本港經濟處於疫後復甦 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 你可能感興趣 二手跌價潮 各區連環上演 今日 01:00 二手跌價潮 各區連環上演 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 01:00 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 01:00 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 最新專欄文章 更多 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 施政報告 股票 二手市場