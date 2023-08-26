【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 二手樓市持續低迷，港島區多個指標屋苑接連錄得低市價及蝕讓成交。其中，鰂魚涌藍籌屋苑太古城，本月連錄2宗造價低於$1,000萬的3房戶成交。中原分區營業經理李百達指出，最新一宗為盧山閣低層E室，實用面積 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 你可能感興趣 二手跌價潮 各區連環上演 今日 01:00 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 01:00 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 01:00 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 最新專欄文章 更多 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 印花稅 放盤 移民 太古城 健威花園 百福花園 海怡半島 寶翠園