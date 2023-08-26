【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交

二手樓市持續低迷，港島區多個指標屋苑接連錄得低市價及蝕讓成交。其中，鰂魚涌藍籌屋苑太古城，本月連錄2宗造價低於$1,000萬的3房戶成交。中原分區營業經理李百達指出，最新一宗為盧山閣低層E室，實用面積

...