【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前

九龍區本月不乏新盤低價推售，除令睇樓量按月減少5%至20%不等，亦錄得不少低市價及蝕讓成交。

其中，牛頭角淘大花園本月2宗成交全屬蝕讓，1房戶造價更重返6年前水平。中原高級資深分區營業經理范鎮培表示，該

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