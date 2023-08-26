【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 九龍區本月不乏新盤低價推售，除令睇樓量按月減少5%至20%不等，亦錄得不少低市價及蝕讓成交。 其中，牛頭角淘大花園本月2宗成交全屬蝕讓，1房戶造價更重返6年前水平。中原高級資深分區營業經理范鎮培表示，該 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 你可能感興趣 二手跌價潮 各區連環上演 今日 01:00 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 01:00 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 01:00 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 最新專欄文章 更多 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 放盤 銀行 二手市場 淘大花園 滙景花園 黃埔花園 美孚新邨 泓景臺