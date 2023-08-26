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【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25%

置業家居 2023/08/26

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近期二手成交量持續偏軟，不少業主為求出貨，紛擴大議幅，導致減價及蝕讓成交加劇，樓價跌幅進一步擴大，其中，同區將有新盤開售的將軍澳日出康城接連出現蝕讓個案，有單位蝕幅約25%離場，而作為藍籌屋苑的沙田第

...

欄名 : 封面故事

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