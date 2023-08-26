【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 近期二手成交量持續偏軟，不少業主為求出貨，紛擴大議幅，導致減價及蝕讓成交加劇，樓價跌幅進一步擴大，其中，同區將有新盤開售的將軍澳日出康城接連出現蝕讓個案，有單位蝕幅約25%離場，而作為藍籌屋苑的沙田第 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 你可能感興趣 二手跌價潮 各區連環上演 今日 01:00 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 01:00 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 01:00 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 最新專欄文章 更多 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 銀行 新界東 二手市場 日出康城 LP6 海日灣II 沙田第一城 河畔花園 新港城