【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25%

近期二手成交量持續偏軟，不少業主為求出貨，紛擴大議幅，導致減價及蝕讓成交加劇，樓價跌幅進一步擴大，其中，同區將有新盤開售的將軍澳日出康城接連出現蝕讓個案，有單位蝕幅約25%離場，而作為藍籌屋苑的沙田第

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