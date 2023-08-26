【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 雖然近期減價推出的一手盤均以九龍及將軍澳區為主，但新界西的二手樓價亦受打擊，其中藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，就出現3房單位用「2房價」易手的情況。 中原資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 你可能感興趣 二手跌價潮 各區連環上演 今日 01:00 二手跌價潮 各區連環上演 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 01:00 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 01:00 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 最新專欄文章 更多 二手跌價潮 各區連環上演 今日 二手跌價潮 各區連環上演 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 銀行 新界西 二手市場 嘉湖山莊 康德花園 滿名山