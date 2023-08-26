【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低

雖然近期減價推出的一手盤均以九龍及將軍澳區為主，但新界西的二手樓價亦受打擊，其中藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，就出現3房單位用「2房價」易手的情況。

中原資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室

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