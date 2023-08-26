二手跌價潮 各區連環上演

息口仍然高企，樓市氣氛大受打擊，加上新盤接連以低價出擊搶客，二手成交備受壓力，樓價下滑在所難免，近期接連出現創新低價、蝕讓，甚至「2房價」可買3房的情況，有地產界人士認為，假如直至年底，市場沒有利好消

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