二手跌價潮 各區連環上演 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 息口仍然高企，樓市氣氛大受打擊，加上新盤接連以低價出擊搶客，二手成交備受壓力，樓價下滑在所難免，近期接連出現創新低價、蝕讓，甚至「2房價」可買3房的情況，有地產界人士認為，假如直至年底，市場沒有利好消 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 你可能感興趣 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 01:00 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 01:00 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 01:00 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 最新專欄文章 更多 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 今日 【新界西】嘉湖山莊3房 呎價$8,032創今年新低 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 今日 【新界東】日出康城連錄蝕讓 LP6特色戶貶值25% 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 今日 【九龍區】淘大花園1房 造價重返6年前 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 今日 【港島區】太古城3房 連錄低於$1,000萬成交 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 今日 二手弱勢持續 10月《施政報告》或成轉勢契機 放盤 二手市場 CCL 環海‧東岸 利寶大廈 麗寶大廈