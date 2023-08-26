移英地產代理教路 英國買樓自住投資攻略

倫敦一直以來都是香港人移民英國的首選之地，今期專訪有幸邀請到一位在英國居住的香港移民，他將分享他在英國生活的點滴經驗。身為英國地產代理的他，也將為大家揭開英國房地產市場的神秘面紗，提供一些實用的購房建

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