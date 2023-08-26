  • 29°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移英地產代理教路 英國買樓自住投資攻略

置業家居 2023/08/26

分享：

分享：

倫敦一直以來都是香港人移民英國的首選之地，今期專訪有幸邀請到一位在英國居住的香港移民，他將分享他在英國生活的點滴經驗。身為英國地產代理的他，也將為大家揭開英國房地產市場的神秘面紗，提供一些實用的購房建

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

Hush Home研發高性價比床褥 首創獨立房免費試睡20分鐘
2023/08/19
Hush Home研發高性價比床褥 首創獨立房免費試睡20分鐘
床褥應何時更換？如何保養？
2023/08/19
床褥應何時更換？如何保養？
3種獨特床上用品 滿足睡眠需要
2023/08/19
3種獨特床上用品 滿足睡眠需要
日韓爆紅個人色彩測試登陸香港 為自己塑造最合適形象
2023/08/05
日韓爆紅個人色彩測試登陸香港 為自己塑造最合適形象
Coffee林芊妤成功轉型再創業 自家瑜伽服品牌落戶LOG-ON
2023/07/08
Coffee林芊妤成功轉型再創業 自家瑜伽服品牌落戶LOG-ON
英國 倫敦 海外物業 移民 按揭貸款 印花稅 銀行

上一篇文章

收樓質素佳 惟露台去水框設計易積水【獲94分】

下一篇文章

CCL連挫兩周 最新報162.73點

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？