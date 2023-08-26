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頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起

置業家居 2023/08/26

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位於珠海高新區科創北圍的頤璟名庭，以位處珠海北站旁為賣點，備有「2橋4軌兩快綫」的優勢。目前在售單位面積76平方米起，總價由￥175萬起。

珠海頤璟名庭由珠海市至為房地產開發有限公司發展，佔地面積約

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欄名 : 大灣區樓市

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