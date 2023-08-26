頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 位於珠海高新區科創北圍的頤璟名庭，以位處珠海北站旁為賣點，備有「2橋4軌兩快綫」的優勢。目前在售單位面積76平方米起，總價由￥175萬起。 珠海頤璟名庭由珠海市至為房地產開發有限公司發展，佔地面積約 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 2023/08/12 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 2023/07/15 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 2023/06/24 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 2023/06/17 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 2023/06/03 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 人民幣 物業 深圳 廣州 珠海 3房