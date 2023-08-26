墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 置業家居 2023/08/26 分享： 分享： 澳洲墨爾本名校林立，且經濟發展蓬勃，吸引各地人才前赴升學或定居。是次介紹的樓花項目Park Quarter，為澳洲首個萬豪酒店行政公寓項目，提供203伙1房至3房雙套單位；當中2房及3房戶將連同至少一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 2023/08/19 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 2023/08/12 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 2023/08/05 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 2023/07/29 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 2023/07/22 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 澳洲 墨爾本 海外物業 澳元