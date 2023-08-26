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墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套

置業家居 2023/08/26

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澳洲墨爾本名校林立，且經濟發展蓬勃，吸引各地人才前赴升學或定居。是次介紹的樓花項目Park Quarter，為澳洲首個萬豪酒店行政公寓項目，提供203伙1房至3房雙套單位；當中2房及3房戶將連同至少一

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欄名 : 海外置業

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