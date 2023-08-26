貓奴家居 設計小貼士

貓奴家居除了貓爬架及貓砂盆外，還有很多現成及訂造傢俬可供選擇。時下流行的零甲醛生態板，何以成為毛孩家庭訂造傢俬的首選物料？貓門膠片與貓糧櫃有何設計特色？今期由Design Plus設計師團隊分享實用貼

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