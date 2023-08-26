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劉倩婷當年選港姐為圓繼父遺願 加入慧妍雅集發現人生使命是做慈善

副刊版 2023/08/26

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2023年度香港小姐競選，將會在明天（8月27日）舉行。歷年吸引不少靚女參選，可能為了加入娛樂圈，可能為了增廣見聞，而2009年度香港小姐競選冠軍劉倩婷，當年參選是因為繼父患病，為圓其心願而參加。

想不到參選香港小姐，令她與堪輿學家李丞責結緣而組織家庭，參加慧妍雅集更令她找到人生目標。「我找到我的人生使命，就是做慈善公益的事，我希望在人生的餘下時間，投放最多的精力在慈善活動上。」

劉倩婷自言小時候因為愛扮靚，曾經閃過參選香港小姐的念頭，但長大了已忘記得一乾二淨。直至因為繼父患癌，知悉的時候已是第四期。「他一個月就走了，曾經提過想我參加香港小姐，因此我就圓他的心願。」

她萬萬想不到自己會當選冠軍。「可能因為我只想體驗一下，無想過結果。在無咁大壓力下，自然就不會太緊張，隨緣心態下就當選了。」當年一段插曲，是2008年香港小姐冠軍張舒雅被TVB雪藏，因此由「最美港姐」朱玲玲為她加冕，可以說非常例外，令她留下難忘的回憶。

縱使當選後人生路因此而完全改變，但今天回看，劉倩婷絕對無後悔。「人生是有不同的選擇，我相信命運。我因為參選港姐而認識了丞責，還有可愛的女兒，並找到人生的使命。當年在高盛工作是對投資有興趣，但我的使命不是這樣。」

那一年港姐是去日本北海道拍攝外景，亦加深了一班參選佳麗的友誼。「我和李姿敏（第二名）、馬詠恩（最後10強）認識十多年了，今天我們仍然是很好的朋友。」因為參選的目的不是想加入娛樂圈，所以3位佳麗今天都不再是圈中人。

替慧妍雅集加入新元素

1982年成立的慧妍雅集，今年已來到41個年頭，當年創會會長是朱玲玲，而劉倩婷自豪地說，除了朱玲玲外，她任會長的年資也很久。「通常做會長都是一、兩年，我就做了兩屆，共4年。」

慧妍雅集每年都會舉行慈善舞會及派發月餅，但劉倩婷在任時，就策劃了3項不同的活動。「我搞了一個為長者抑鬱情緒的一連串活動，期間聯同心理輔導員、藝術治療師等到長者中心探訪，幫助了過千名長者，最後還有一個慈善演唱會─《一諾成真慈善金曲匯》。因為我眼見長者的家人移民、又或者工作繁忙，令長者出現抑鬱情緒。我自己怕老了也無人理、感到寂寞，所以希望帶些正能量給他們。」

此外，她在任期間，慧妍雅集也舉辦了羽毛球及乒乓球比賽，當中包括了東華三院、保良局總理、醫生、學生、老師等等，共600人參與。「《慧妍東保盃慈善羽毛球大賽》是去年的事，很proud of我做會長那幾年，能夠將行政費用減至單位數字，節省成本之餘，又可以幫到更多人，得到最大的效益。」

劉倩婷說她加入慧妍雅集已有10年，在任會長期間，幫助了70萬人，等於十分一的香港人口。「能夠集合眾人的力量做了這成績，實在很難得。很多謝慧妍雅集讓我知道，原來我可以做到甚麼，因為營運一個慈善組織一點也不簡單。」慧妍雅集現有超過100名會員，獲准加入的，都是對做慈善有一團火。

提升幼稚園學生普通話

卸任慧妍雅集會長一職後，劉倩婷沒有停下來，還創辦了兩個慈善組織。「小小漢語普及愛教育基金是2020年創立，透過導師及義工教幼稚園小朋友普通話及中華文化。」現時幼稚園的普通話課程只有約25分鐘，他們義教多半小時，而從內地來港的中學生，也會擔任小老師。「我們與6間學校合作，差不多有1,000名學生受惠。」

此外，基金亦與嶺南大學一同走入社區中心，由來自內地的大學生教小學、初中的少數族裔的學生普通話。「香港有幾十萬少數族裔，這些人更加需要學習普通話，而我們這個先導計劃的名字正是『普及漢文化童心創未來』。」

集合英國大學畢業精英

於英國倫敦大學經濟系畢業的劉倩婷，自言若不是繼父患病，可能仍留在彼岸的投資銀行高盛工作。「近年很多人移民、人才流失，我希望鼓勵海外留學生也回來創業、就業，於是我和5個在英國Top University畢業的學生，組成了London Ball Foundation。」去年11月，就在君悅酒店舉辦了一個240人的聚會。

「我們計劃明年3月再舉行London Ball，除了邀請英國大學的校長、學者出席舞會前的教育峰會，也會邀請香港的大學參與，因為就算在英國大學畢業，也可以回港再進修，而香港的大學在世界上的排名也不輸蝕。」她還計劃頒發Alumni Award給貢獻香港的傑出舊生。

將自己所長貢獻社會，關懷弱勢社群，這是劉倩婷口中的慈善使命。

不是虎媽卻是學霸

許多人都知道劉倩婷畢業於英國的倫敦大學經濟系，但不說不知，原來她是一名學霸。「我中二那年讀了一半就去英國讀書，後來我發現我可以不讀中三，之後中六、中七還拿了幾個獎學金。」

但說到今天養育7歲及2歲的女兒，她自言不會作虎媽。「有些人當仔女幾歲的時候就補習，但我無讓她們補習，我希望她們放學後輕輕鬆鬆，返學學到知識就ok，我希望他們有個開心的童年。」劉倩婷說會跟隨子女學習的步伐，而不會強迫。

「好像大女有興趣學雙位除數，她想知，肯去做，我便教她，就是這樣。新世代要甚麼知識上網就有，反而要建立她們對學習的興趣，如何求學、求知的技巧。」她慶幸嫁了一位堪輿學家：「我唔識風水，但我會信。當然我不會問我條命有幾多歲，但我會問流年有甚麼要注意，避無可避的問題，怎樣靠風水擺位減輕。」

劉倩婷覺得因為丈夫懂算命，減省了育兒上要考慮的東西，如讀本地還是國際學校、培養哪方面的興趣等。「這樣可以省卻行冤枉路。好像大女讀緊漢基國際學校，學校不會着眼於字寫得靚唔靚、筆劃是否完全正確，反而着重學生求知、求學、獨立，這個世代，學習soft skill比知識更重要。」

作者：何小雲

責任編輯：何偉雄

當選港姐後，當然還要保持美貌與智慧比重。劉倩婷指許多時候身體出現的是水腫而不是肥胖，因此她會去按摩、通淋巴去水腫，而少吃宵夜，足夠睡眠也很重要。（被訪者提供）

認識了十多年的兩位佳麗——李姿敏（右）及馬詠恩（左），今天仍然是要好的朋友。（被訪者提供）

這是劉倩婷有份創立的小小漢語普及愛教育基金。（被訪者提供）

因為幫慧妍雅集舉辦了羽毛球比賽，到今天劉倩婷仍然每周打3小時羽毛球，就算沒有健身習慣，也可以keep到fit。（被訪者提供）

慧妍雅集去年主辦的《慧妍東保盃慈善羽毛球大賽》，集合了港姐、學生、老師、慈善機構的總理一同參與。（被訪者提供）

去年疫情下舉辦的London Ball晚會。（被訪者提供）

劉倩婷指小朋友不能吃太多朱古力，因為內含的咖啡因及可可鹼會令人興奮，所以她不會讓女兒晚上吃朱古力。（被訪者提供）

因參選港姐而認識了李丞責，還生了兩個可愛的女兒，所以劉倩婷絕對無後悔。（被訪者提供）

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