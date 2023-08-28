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《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡

副刊版 2023/08/28

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迪士尼於今年迎來100周年，時代廣場由即日起至9月3日期間，與迪士尼推出《Travel Together with Times Square》之旅，暢遊多個主題區域。人氣爆燈的《全民造星V》冠軍香胤宅

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欄名 : 新鮮熱辣

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