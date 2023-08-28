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資本的聲音

副刊版 2023/08/28

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《中國好聲音》自李玟爆出黑料後，壓力下終宣告停播及調查。有呼籲叫更多知情者，包括曾參加過作導師的歌手站出來。不少人開始講這是資本玩爛市的影響，一切按被認為是最能博流量及收入的製作方針行事。一位電視台行內人就從資本的角度去分析此事，大概可知箇中情況。

首先，的確是涉及的資本與利益巨大。難以想像，主要憑一檔受歡迎節目，背後公司高峰期可有以億計人民幣的純利，後來還可上市。看招商的各種價位，是億元的級別。由此可知，能開出給嘉賓導師的價錢，也是天價。數百萬至過千萬錄一季，歌手明星需要做的不少，但比起巡迴演唱還是輕鬆得多，但要求的則是極力的配合，包括了「演出」和宣傳。

所謂「演出」，當然是指按製作組（簡直也是劇組）在大範圍的故事中發揮。被選來參加去到可錄影程度的參賽者，其實大部分也是製作組各地找回來（真的靠自己實力海選勝出無咁易），然後各人被編寫進自己的曲折際遇，有更誇張動人的故事人設。

為追求話題與眼球，剪輯出來的，也更多是參加者及導師較為具情感渲染力的片段，那可能是言語衝突、個人感懷等，務求煽情及有話題性。

評審及晉級制只是走過場，最主要還是看總體製作方，想往哪幾位選定的參賽者的故事及人氣去推進。不少參加過的導師，也曾驚訝，那不是依照單純的評分去晉級。但大家似乎都了解當中的潛規則，同意配合，因那就是「工作的一部分」。也不見有參加者大爆料，和導師一樣，對此種運作提出反對，可能就成為非正式的黑名單一員，別的節目也不會找你。利害關係實在太大，一旦上過節目，寂寂無聞的歌手可以一夜爆紅，有名氣就自然更多收入。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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