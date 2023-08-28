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遊台灣免暴肥攻略

副刊版 2023/08/28

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戰友Mika很開心減了十磅，但她擔心說：「突發事件！我被朋友游說，買了九月中的四日三夜快閃遊台機票。以往我去一個旅行，可重三至五磅，怎麼辦？」

「去旅行放鬆一下也好！可教你些方法邊吃美食，體重也不會暴升。」我說。

「這是我開關後第一個旅行，我每次旅行都失控，按捺不住開啟戰鬥模式。」Mika苦笑說道。

「明白旅行當然要品嘗地道美食，台灣美食多的是，當中不乏低脂又美味的選擇。你可每日最少安排一餐較健康低脂之選，那麼就不會暴肥了。」我笑着說。

首先，台灣清燉牛肉麵是不錯的選擇。若吃鹽水雞，用麵或飯作底，配上辣椒粉、胡椒粉、孜然粉、鹽，走麻油，配菜可選西蘭花、粟米筍、椰菜、芽菜、烚杏鮑菇等也很好。夜市有很多滷水店，當中的滷水鵝片、滷蛋、牛腱、雞腎、鴨血、牛柏葉等，都很低脂。若點蚵仔麵綫，則少食大腸，這都是個好選擇。

至於吃火鍋的話，可選雜菌鍋、番茄湯或瓜湯，再留意火鍋料的「出場次序」：先放蔬菜、菇類、粉麵、豆腐或海鮮類，最後才灼其他肉類如鴨血、雞肉、牛柏葉、牛板腱、封門柳等。這個次序可避免蔬菜吸收肉類釋出的油脂。飲品方面大可以選擇微糖蜂蜜白玉苦瓜汁或少糖水果茶。甜品的選擇也不少，純水果雪花冰或是仙草、芋圓、地瓜圓等都沒有脂肪，豆花也不錯。最重要是，安排些欣賞郊外風景的行程，來增加活動量和消耗。

Mika聽罷，大喜：「太好了！原來台灣都有那麼多低脂美食，那我就放心了！」

「提提你，你近來吃得清淡，若頭幾日突然進食得太油膩，有機會引致消化不良，切忌太『進取』啊！」我說。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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