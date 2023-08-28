《中國好聲音》爆出歌手李玟生前控訴錄音後，上周宣布停播及調查。該節目被指安排失當，令身患嚴重腳傷的李玟當眾摔在地上，還要坐在地上繼續苦撑表演。有導師試圖上前攙扶，結果被工作人員拽走；有導師則木無表情繼續坐在導師席。

看到一個人受到極大痛苦時，有些人冷待、有些人抑壓人性最本能反應（即伸出援手）而強裝無動於衷、有些人則嘗試做回一個人應該要做的事，但當被權威者阻撓時，卻馬上就範。值得思考的是：在甚麼樣的情景（context）下，會「培養」出人們做出違反人性／埋沒良心的順服？

想起一九六○年心理學界最著名的實驗之一：米爾格倫實驗，又稱權力服從研究。實驗是為了測試，當面對權威者下達違背良心去傷害他人的命令時，人們會拒絕還是服從。參與者被告知要扮演「老師」角色，若鄰房「學生」（由實驗人員假冒）答錯的話，「老師」要按扭以電擊懲罰「學生」，電擊會從四十五伏特起跳，「學生」每答錯一題，電擊的伏特數會隨之提升，最強可屆四百五十伏特。當「老師」每次施以電擊，鄰房的研究員就會播放預先錄製的尖叫聲，電擊伏特數提升，尖叫聲就會愈淒厲。

這樣變態的電擊別人，理論上當參與者聽到隔壁的淒厲尖叫時，理應拒絕聽從站在背後研究人員發出的命令。但研究結果呈現人性的軟弱：在面對威脅下，即使明知違背良心，也會選擇服從，繼續電擊「學生」。人一恐懼就失去理性，故權威者就是要人活在各式各樣的恐懼中，包括恐懼後果（如懲罰）、又或恐懼失去（如金錢）。害怕失去，就會服從。若實驗參與者不感恐懼並理智地去想：其實我為何要怕你呢？劈炮走出實驗室，最多就是放棄酬勞而已。

現實生活裏，上述節目的導師們都是天王天后級，但面對節目製作組權威人員之命令和喝罵，行為卻如幾位出道新人一樣，順服而乖巧，又一確認米爾格倫實驗呈現的人性。