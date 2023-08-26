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善用「小紅書」推廣旅遊 促文化融合

評論 2023/08/26

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自從內地與香港通關之後，每逢假日或周末有不少港人都會北上旅遊、消費。根據入境處的資料，7月份港人北上的人數超過468萬人次，與6月相比超出21萬。另外，按人數和政府統計處以往有關港人內地消費的金額計算，每個人平均為860港元，港人上月在內地的總消費額達至約40億港元。

打卡分享心得 帖文妙語連珠

愈來愈多港人選擇去大灣區遊玩，他們都很清楚吃喝玩樂的地點。為何他們會猶如識途老馬？原因很簡單，因為網上的社交平台都滿載了與內地遊玩相關的資訊，例如「深圳蓮塘口岸一天遊」的路綫在網上一搜便瞭如指掌。近期在Facebook、IG、YouTube出現了不少活躍的「港漂網紅」，他們每到一個大灣區地方都會把「打卡點」拍下來向大眾分享。再者，若某位「旅遊達人」的網站點擊量很高的話，他便可以在網台上面賣廣告、推銷產品，從中獲利，他們又何樂而不為呢。

旅遊網紅在內地更是大行其道，遍布大江南北，讓全國14億人（例如在快到的十一國慶節期間）都可以很容易地去安排自己的旅遊行程。近期「小紅書」社交平台在內地炙手可熱。它的功能與IG相近，是內地網紅的首選資訊分享平台，內地「旅遊達人」都會使用「小紅書」在景點打卡，然後發帖文，分享自己的旅遊心得。

這潮流亦席捲香港，「麥當勞道拿着麥當勞」、「到旺角快富街的人都會暴富」等帖文，近期在「小紅書」中熱爆，吸引了不少內地遊客「到此一遊」，還要刻意站在麥當勞道、快富街的路牌下擺出不同姿勢打卡。這些「小紅書」帖文妙語連珠，對促進香港遊遊業復甦大有幫助。

且看香港旅遊發展局於7月11日公布的旅客數字，7月初步計算訪港旅客人數約358萬人次，按月上升31%，當中有297萬人次為內地客，佔比逾8成。另外，日均旅客量為11.6萬人次。累積計算，今年首7個月共有近1,650萬旅客人次訪港。

旅遊網紅助業界 去中心多元化

筆者認為香港旅業達到如此成績「旅遊網紅」功不可沒。他們除了對香港旅遊產業作出經濟貢獻，更透過在網上推介「打卡點」，促使香港旅業去中心化和更多元化，避免遊客只集中在某幾個旅遊景點（例如太平山頂、廣東道等），以及開拓本地其他不同性質的旅遊體驗（例如生態、歷史、文化等旅遊），而非只是來港逛街購物。

從另一個角度看，香港、內地旅遊是一種非常之有效的文化交流活動，能創造機會讓雙方民眾各自深入認識對方的生活模式，了解大家的文化，這做法有助加快兩地融合的步伐，很有意義。

「工欲善其事，必先利其器」，歸根結柢，社交網站平台是網紅的「關鍵成功因素」（Critical Success Factor，CSF），猶如他們搵食的工具。隨着內地「小紅書」的普及化，香港亦有愈來愈多網紅採用它，因為內地市場比香港龐大，他們的「小紅書」帖文必然會有更多支持者，讓他們揚名、增加收入。有傳媒擔心香港社交網絡愈趨內地化，但筆者認為他們杞人憂天。

港人亦可藉IG 推介中外名勝

根據年初公布的「香港數碼2023」（Digital 2023：Hong Kong）報告，香港約697萬人（佔人口93.1%）有上網習慣，當中九成是活躍社交網絡平台用戶。報告亦指出今年頭5個最多人使用的平台分別為WhatsApp、Facebook、IG、WeChat及Facebook Messenger，顯示「小紅書」、「抖音」等內地平台仍未在港普及。

不過，無可否認的是，「小紅書」是不少香港「旅遊達人」的恩物。這現象亦反映出香港「超級連繫人」的優勢，中外社交平台都在香港共存，香港可以透過IG協助內地城市推介旅遊「打卡點」，同時亦可以透過「小紅書」協助推介外國名勝景點。香港必須好好利用這角色，積極發展網上新經濟。

「小紅書」帖文妙語連珠，對促進香港遊遊業復甦大有幫助。（資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

欄名 : 評論

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