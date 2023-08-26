港關愛文化 續在國際舞台發光發亮

英雄不一定在大光燈下，也不一定掛滿獎章。就如香港有許多無名英雄，他們的貢獻和服務不單照顧到本港社會，影響力更發揮至海內外，為有需要人士伸出援手，提供適時幫助。從扶貧到救災，或是為戰亂衝突中的受害者提供人道救援，這些行動都在國際社會上起着重要作用。其他的包括透過藝術、文化和體育等軟實力建立友誼、拉近人與人之間的距離，打破刻板的偏見，紓緩據報在許多西方國家正逐漸升級的反亞洲情緒。

人道救援 也肩負親善角色

從事人道救援工作的朋友，同時也間接地肩負起親善大使的角色。透過援助工作，他們也宣揚及展示香港積極的一面、樂於助人的態度，反映了香港乃充滿關愛的社會，並把助人的文化傳承下去。

前綫的援助人員及機構努力不懈地幫助遭遇不幸或有需要幫助的人，不單在本港也在其他地方協助解決社會上的問題，讓香港的愛心推至更遠地方。當中，不少慈善組織依靠政府、企業、個人的支持和捐助以維持營運。

香港人出名慷慨和富同情心，亦熱心幫助有需要的人，積極服務和貢獻社會，更把行善的心承傳下去。據英國慈善援助基金會（Charities Aid Foundation）公布的2022年《世界捐助指數》，香港在119個國家或地區中排名32。

香港賽馬會在百多前年已開始支持社會公益，在2021/22年度賽馬會慈善信託基金已審批慈善捐款額達66億元，資助共292個慈善及社區項目。慈善信託基金將在下月舉辦題為「攜手公益普惠社群」香港國際慈善論壇，為世界各地的慈善家、業內領袖、社會企業家、政策制定者、學術界及非政府組織提供交流及分享經驗的平台，促進多方協作，建立長遠夥伴關係，共建美好城市。

香港賽馬會行政總裁應家柏，也為世界純種賽馬運動最高權威機構國際賽馬組織聯盟擔任主席。另外，他亦參與其他國際職務包括亞洲賽馬聯盟的主席，聯盟由27個來自亞洲、大洋洲、非洲及中東的國家級賽馬機構或賽馬相關組織所組成。

困難時刻往往更見英雄的出現，更多人願意投身慈善。其中我們熟悉的有於1995年在香港成立的非牟利機構國際十字路會便是很好的例子，其約六成服務支持香港有需要人士，四成服務則分布全球90個國家。

為提高捐助者參與度、了解到受助者所需和所面對的困境，國際十字路會舉辦不同的模擬體驗活動，讓人們深切體會貧窮和弱勢社群的生活困境。模擬體驗活動涉及多個複雜環球問題，包括戰爭、愛滋病、失明、飢餓、不潔水源等。模擬體驗活動獲得很大影響力，他們甚至曾獲邀在瑞士達沃斯世界經濟論壇和世界銀行分享體驗，並與全球最知名的企業和政府領導進行接觸。該會更協助聯合國開發計劃，為希望作出捐助的企業配對合適的慈善機構。這是香港非牟利組織影響全球舞台的有力例子。

在文化藝術方面，M+博物館館長華安雅獲委任為國際現代藝術博物館及藏品委員會主席（2023至2025年度），委員會乃全球現代藝術博物館專家網絡，成員來自全球80多個國家、超過700名當代藝術博物館、美術館的專業人士。這乃全球性的舞台，也可藉此推廣香港的藝術和文化遺產。

青年管弦樂團 每年巡迴演出

此外，香港樂施會在國際上有亮麗的成績，在逾70個國家及地區與貧窮人攜手合作消除貧困。樂施毅行者更是其著名的籌款活動，徒步遠足100公里活動，提升公眾對貧窮和不公義議題的認識；活動更早已由香港推廣至海外，至今有14個城市在當地組織樂施毅行者。

亞洲青年管弦樂團是另一個好例子。樂團於1987年成立，由一班香港商界人士組成委員會，協助培養年輕優秀音樂家，每年有100位來自亞洲不同地區的精英樂手參與排練及巡迴演出，樂團剛剛便完成了亞洲及歐洲的巡迴演出。

疫後經濟有待全面復甦，慈善工作更為重要，公營機關及企業更應合作支持慈善組織及活動，幫助有需要人士，繼續在國際舞台上宣揚香港的關愛文化及善心善意。