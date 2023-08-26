  • 29°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港關愛文化 續在國際舞台發光發亮

評論 2023/08/26

分享：

分享：

英雄不一定在大光燈下，也不一定掛滿獎章。就如香港有許多無名英雄，他們的貢獻和服務不單照顧到本港社會，影響力更發揮至海內外，為有需要人士伸出援手，提供適時幫助。從扶貧到救災，或是為戰亂衝突中的受害者提供人道救援，這些行動都在國際社會上起着重要作用。其他的包括透過藝術、文化和體育等軟實力建立友誼、拉近人與人之間的距離，打破刻板的偏見，紓緩據報在許多西方國家正逐漸升級的反亞洲情緒。

人道救援 也肩負親善角色

從事人道救援工作的朋友，同時也間接地肩負起親善大使的角色。透過援助工作，他們也宣揚及展示香港積極的一面、樂於助人的態度，反映了香港乃充滿關愛的社會，並把助人的文化傳承下去。

前綫的援助人員及機構努力不懈地幫助遭遇不幸或有需要幫助的人，不單在本港也在其他地方協助解決社會上的問題，讓香港的愛心推至更遠地方。當中，不少慈善組織依靠政府、企業、個人的支持和捐助以維持營運。

香港人出名慷慨和富同情心，亦熱心幫助有需要的人，積極服務和貢獻社會，更把行善的心承傳下去。據英國慈善援助基金會（Charities Aid Foundation）公布的2022年《世界捐助指數》，香港在119個國家或地區中排名32。

香港賽馬會在百多前年已開始支持社會公益，在2021/22年度賽馬會慈善信託基金已審批慈善捐款額達66億元，資助共292個慈善及社區項目。慈善信託基金將在下月舉辦題為「攜手公益普惠社群」香港國際慈善論壇，為世界各地的慈善家、業內領袖、社會企業家、政策制定者、學術界及非政府組織提供交流及分享經驗的平台，促進多方協作，建立長遠夥伴關係，共建美好城市。

香港賽馬會行政總裁應家柏，也為世界純種賽馬運動最高權威機構國際賽馬組織聯盟擔任主席。另外，他亦參與其他國際職務包括亞洲賽馬聯盟的主席，聯盟由27個來自亞洲、大洋洲、非洲及中東的國家級賽馬機構或賽馬相關組織所組成。

困難時刻往往更見英雄的出現，更多人願意投身慈善。其中我們熟悉的有於1995年在香港成立的非牟利機構國際十字路會便是很好的例子，其約六成服務支持香港有需要人士，四成服務則分布全球90個國家。

為提高捐助者參與度、了解到受助者所需和所面對的困境，國際十字路會舉辦不同的模擬體驗活動，讓人們深切體會貧窮和弱勢社群的生活困境。模擬體驗活動涉及多個複雜環球問題，包括戰爭、愛滋病、失明、飢餓、不潔水源等。模擬體驗活動獲得很大影響力，他們甚至曾獲邀在瑞士達沃斯世界經濟論壇和世界銀行分享體驗，並與全球最知名的企業和政府領導進行接觸。該會更協助聯合國開發計劃，為希望作出捐助的企業配對合適的慈善機構。這是香港非牟利組織影響全球舞台的有力例子。

在文化藝術方面，M+博物館館長華安雅獲委任為國際現代藝術博物館及藏品委員會主席（2023至2025年度），委員會乃全球現代藝術博物館專家網絡，成員來自全球80多個國家、超過700名當代藝術博物館、美術館的專業人士。這乃全球性的舞台，也可藉此推廣香港的藝術和文化遺產。

青年管弦樂團 每年巡迴演出

此外，香港樂施會在國際上有亮麗的成績，在逾70個國家及地區與貧窮人攜手合作消除貧困。樂施毅行者更是其著名的籌款活動，徒步遠足100公里活動，提升公眾對貧窮和不公義議題的認識；活動更早已由香港推廣至海外，至今有14個城市在當地組織樂施毅行者。

亞洲青年管弦樂團是另一個好例子。樂團於1987年成立，由一班香港商界人士組成委員會，協助培養年輕優秀音樂家，每年有100位來自亞洲不同地區的精英樂手參與排練及巡迴演出，樂團剛剛便完成了亞洲及歐洲的巡迴演出。

疫後經濟有待全面復甦，慈善工作更為重要，公營機關及企業更應合作支持慈善組織及活動，幫助有需要人士，繼續在國際舞台上宣揚香港的關愛文化及善心善意。

撰文 : 陳智思 前行政會議召集人

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

善用「小紅書」推廣旅遊 促文化融合
今日
善用「小紅書」推廣旅遊 促文化融合
拆解英偉達戰略 如何稱霸AI芯片
2023/08/25
拆解英偉達戰略 如何稱霸AI芯片
香港的土地房屋政策須重新思考
2023/08/25
香港的土地房屋政策須重新思考
習近平金磚論壇演講 回答時代之問
2023/08/24
習近平金磚論壇演講 回答時代之問
港未來主要對手 曼谷還是星洲？
2023/08/23
港未來主要對手 曼谷還是星洲？
香港 基金 弱勢社群 馬會 M+ 陳智思 銀行

上一篇文章

善用「小紅書」推廣旅遊 促文化融合

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？