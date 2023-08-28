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三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起

行政人員版 2023/08/28

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為慶祝迪士尼（Disney）100周年，三星（Samsung）將推出特別版、配有迪士尼標誌性的米奇老鼠設計的The Frame電視。

特別版電視有55/65/75吋選擇，並配有獨特的Samsung×

...

欄名 : 科技新知

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