三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 行政人員版 2023/08/28 分享： 分享： 為慶祝迪士尼（Disney）100周年，三星（Samsung）將推出特別版、配有迪士尼標誌性的米奇老鼠設計的The Frame電視。 特別版電視有55/65/75吋選擇，並配有獨特的Samsung× ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 今日 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/25 AI大模型競賽 兩大發展路徑 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/25 輝達供應「二流芯片」予中國？ PS5專用掌機 年內上市售約1600元 2023/08/25 PS5專用掌機 年內上市售約1600元 Snapdragon G系列芯片 專攻手提遊戲裝置 2023/08/25 Snapdragon G系列芯片 專攻手提遊戲裝置 商業 電視 Samsung Disney 科技行業 美元