GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 行政人員版 2023/08/28 分享： 分享： 企業進行數碼轉型，採用雲端科技是關鍵之一。為了改善數據預測及運送服務，物流科技公司GoGoX（前稱GoGoVan）最新與Google Cloud合作，採用其網上平台和度身訂造的物流解決方案。 而面對新一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 今日 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/25 AI大模型競賽 兩大發展路徑 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/25 輝達供應「二流芯片」予中國？ PS5專用掌機 年內上市售約1600元 2023/08/25 PS5專用掌機 年內上市售約1600元 Snapdragon G系列芯片 專攻手提遊戲裝置 2023/08/25 Snapdragon G系列芯片 專攻手提遊戲裝置 商業 科技行業 銷售 服務 運輸 雲端 數碼轉型 機械人 機器學習