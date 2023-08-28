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GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務

行政人員版 2023/08/28

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企業進行數碼轉型，採用雲端科技是關鍵之一。為了改善數據預測及運送服務，物流科技公司GoGoX（前稱GoGoVan）最新與Google Cloud合作，採用其網上平台和度身訂造的物流解決方案。

而面對新一

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欄名 : 科技新知

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