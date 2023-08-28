氣候這場仗 中美同一戰壕齊處下風

「警報！危急！右舷後方船體破損！甲板1至2層已撤離，但漏洞未堵住！甲板5層起火！正蔓延至6層！7至10層都有濃煙報告！」

「損管隊在哪!?其他人呢？」

「……在打架。爭指揮權……」

「指揮幾時棄船嗎!?他們知道這是太空船嗎!?我們在深空！」

這艘太空船，名叫「地球」。我們全部都是太空人，在船上以時速1,600公里繞着太陽飛行。就算那些在坐火箭登上海拔400公里哨站的，也沒有脫離這艘船。我們這艘船沒有逃生系統，棄船的選項並不存在。

夠可怕了吧？現在這艘船出事了。

加州奇葩打風 違海洋大氣規律

中美歐俄世界各國你爭我奪、打來打去，總以為別人損失就是自己得益，但他們現在其實都置身同一戰壕，且正處於下風，瀕臨潰敗！這場仗，就是氣候變化。

網絡潮語有曰「活久見」，活得久甚麼事都可能見到，近日美國加州打風，就是活久見。加州經常地震大家都知，但美國打風可是東岸的「專利」，今次是國家颶風中心1965年成立以來，首次向加州發出警告。

打風就打風，有甚麼出奇？不，加州打風就是奇葩，因為海洋和大氣原本都不是這樣運作的。

暖水是熱帶氣旋的血液，沒有暖水，風打不成。東太平洋形成的熱帶氣旋，向北走到墨西哥下加利福尼亞、美國加州對開洋面時，會遭順時針的北太平洋環流從北方帶來冷水抵制，而從赤道而來的逆時針暖流，以及由東向西的亞熱帶信風，則提供了一條生路，把氣旋快遞過來西太平洋成為颱風（在東太時稱颶風），這才不奇葩。美國西岸受到大自然的力牆保護，熱帶氣旋不入。

極端災害頻發 不按常理出牌

颶風「希拉里」卻沒有按規則玩遊戲，但也不應怪她，而是規則亂套了。希拉里沒有向西走，反而一路往北登陸墨西哥下加州，即使脫水減弱為風暴也繼續狂飈，在美國加州、內華達下了超過半年分量的雨。那些可是沙漠地帶，土壤儲不了水，洪流連沙帶石把道路橋樑衝毀，所到之處一片淤泥。只是希拉里還未夠喉，一直吹到美加邊境的愛達荷州仍在破當地雨水紀錄。

熱帶氣旋吹成溫帶氣旋，為溫帶地區帶來意想不到的破壞，不按常理出牌，竟然似曾相識，因為中國一個月前才遇過！

颱風「杜蘇芮」7月底從西太襲華南，在福建登陸，這個風本來就不算強，對我們東南沿海見慣打風的根本濕濕碎，豈料移入內陸減弱後災害才見真章。杜蘇芮殘餘橫流持續輸送水氣北上，加上東亞氣壓分布以及華北地形影響，京津冀地區出現極端暴雨，海河流域發生1963年以來最大洪水，北京83小時下了全年60%的雨。這天氣系統在8月初還造成東北洪災。

水深，火熱。夏威夷毛伊島拉海納（Lahaina）8月上旬遭山火滅頂，至今還有數百人失蹤。這場神秘大火的始末尚待還原釐清，而新聞很少提及的是，夏威夷群島多地也在燃燒。

實現巴黎協定 須重拾全球化

北美大陸也如此，其中加拿大山火早在3月就燒起來，只是近日因為波及極光聖地黃刀鎮（Yellowknife）才登上新聞。加拿大今年來已將近6,000宗山火，遍及全部13省及領地，破紀錄燒毁全國4%森林，面積相當140個香港。山火非但令一些機構的碳補償計劃白做，還災難性地釋出更多溫室氣體。中緯度地區的西風帶則把灰燼和廢氣覆蓋到美國東岸，紐約人抬頭以為自己在火星。

地中海一帶成為「火環」。希臘火頭處處，上周有18名遇難者遺體在北部被發現。意大利、突尼斯、阿爾及利亞、葡萄牙，還有西班牙在摩洛哥對開大西洋的加利利群島，皆在浴火。

過去的8年，是紀錄上最熱的8年；過去的7月，是有紀錄最熱的7月。當極端天氣和災害不再等於罕見天氣和災害，原本免受某些天災的地方也面對無情的新現實時，大家又準備好未？

華北大水，當局先後使用8個蓄滯洪區疏導洪水，不少都是首次使用。中國數十年來面貌變化巨大，原本劃為蓄滯洪區的鄉郊地區，都已發展為城鎮，住進了許多人。面對新的氣候和災害形勢，十分有必要提升和完善部署。路透社指出，中國7月天災經濟損失達411.8億人民幣，超過上半年合計的382.3億人民幣，全國受災人口多達700萬。

在加州，家居保險通常不包洪水，只有1%民居有買水險。聯邦緊急事務管理局（FEMA）的全美水浸警戒地圖，則仍處於1970年代。當局前年僅開始籌備更新，需要時間修訂標準、重新收集資料和意見，再評估如何治理高危地區。但高危地區的數量顯然正在迅速增加，位置也令人防不勝防。

極端災害不按常理出牌，知道需要甚麼保險不容易，知道之後要買也可能不容易。毛伊島山火的保險損失，估計達到32億美元，而夏威夷每戶現時平均一年保險費僅382美元。業界相信，這會推高全美今後家居保險價格。美國總統拜登向失去家園的毛伊島災民，每戶發700美元救濟金，無疑更是杯水車薪。

氣候大會中美突破 仍是長征

世界各國都似乎正在輸掉應對氣候變化的戰爭。中美歐等多國政商企業都在努力投資新能源，拜登政府推出了雄心勃勃的計劃，而中國的非化石能源發電裝機容量佔比已超50%，新能源裝機容量更超過多國之和。然而這樣各自修行並不足夠，氣候變化帶來的頻繁災害，正醞釀成更多政治、經濟和社會危機。

要實現《巴黎協定》目標，限制全球比工業革命前升溫不多於1.5攝氏度，全球必須通力合作，讓世界最窮、最待發展的一群也能用上新科技，一同轉型。這意味美歐等發達國要多出錢資助窮國，中印等新興國家要多出力降低成本，大家還都要降低政治和貿易壁壘，潤滑供應鏈，重拾全球化，不分你我，市場為先、效率為先，而非「安全」為先、「價值觀」為先。

這可真是一場惡戰！

中美肯繼續接觸，是好事。美國商務部長昨日（27日）起訪華4天，美方事前將27家中方機構剔出未經核實清單（可疑清單，也就是不用理據照樣制裁），總算有一點「善意」。拜登對華投資禁令也未涉及能源領域，在籠罩美國的新冷戰陰霾下展現一絲清醒。但中美要在年底聯合國氣候大會實現突破，仍是萬里長征。

▲ 氣候變化帶來的極端災害不按常理出牌，正醞釀成更多政治、經濟和社會危機。（路透社資料圖片）