中央助力港澳青年「融入」的啟示

「促進港澳青年更好融入國家發展大局」是推進「一國兩制」行穩致遠的重要課題。經中共中央批准，8月25日，十四屆全國政協第九次雙周協商座談會聚焦這一主題進行了研討。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議；十四屆全國政協有7位副主席出席會議；十三屆全國政協副主席、中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍也出席會議。來自不同領域的全國政協委員、中央和國家機關有關單位負責人員參會。

全國政協雙周協商座談會是一種定期協商座談會制度，是中國協商民主的重要創新實踐之一。每次座談會圍繞國計民生建言獻策，發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構的重要作用。

由於社會制度的不同和港澳青年成長的環境不同，港澳青年在融入國家發展大局的過程中，有許多亟待解決的問題。全國政協以此為雙周協商的議題，體現出中央對港澳青年融入國家發展大局的高度重視，11位全國政協委員建言獻策，蘊含着真知灼見，令人深思，這也給香港做好青年工作諸多啟示。

完善「頂層設計」 做好規劃引領

習近平總書記非常關心港澳青年的成長發展。他在談到港澳青年工作時曾指出：「廣大港澳青年不僅是香港、澳門的希望和未來，也是建設國家的新鮮血液。港澳青年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。」今年5月和7月，習近平總書記專門給澳門科技大學、香港培僑中學師生回信，勉勵他們厚植家國情懷，積極融入國家發展大局，為實現民族復興貢獻力量。

習近平總書記的以上重要指示是「出題」，全國政協委員認真「答題」。

在此次雙周協商座談會上，王滬寧主席表示，要深入學習領會習近平總書記關於港澳工作的重要論述，確保履職正確方向，增強建言獻策的針對性和思想引領的實效性。要加強思想政治引領，與時俱進搭建新的平台載體，完善工作機制，引導港澳青少年深刻認識國家發展成就、大政方針，增強國家意識和愛國精神。要深入開展調查研究，積極議政建言，助力港澳青年抓住歷史機遇，更好報效國家、服務港澳、實現個人發展。要立足實際和本職崗位，為港澳青年成長成才提供更有實效性、更具精準化的服務和幫助。

王滬寧主席以上「四個要」的要求，實質上是為落實習近平總書記的指示精神劃重點、指方向。

今年5月，全國政協港澳台僑委員會主任劉賜貴率調研組赴香港、澳門和上海開展專題調研。此次會議上，劉賜貴主任建議，聚焦「規劃」、「平台」、「活動」、「機制」加強「頂層設計」。一是把港澳青年融入國家發展大局，納入國家重大發展規劃和香港、澳門特區政府施政規劃，中央和有關部門、有關地方、特區政府圍繞青年發展問題制定5年發展規劃。二是在國家層面建立促進港澳青年與內地交流交往的統籌機構和統一規範的服務平台，加強政策溝通。三是立足港澳青年需求組織開展交流活動，提高港澳青年與內地交流活動的精準度和實效性。四是完善信息共享和政策督導機制，有效促進港澳青年融入國家發展大局各項政策落實落地。

劉賜貴主任的這些建議從「頂層設計」入手，突出國家層面規劃引領的作用，有利於整合各方面力量，形成推動「融入」的合力，更容易把有關政策措施落到實處。

中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任王靈桂在會上就港澳青年更好融入國家發展大局的工作，進行了詳細介紹，並回應了政協委員的建議。

消除認知誤區 看清內地全貌

看到--感到--認識到，這是人們認知事物的過程。「正確認知」是「加快融入」的前提。香港回歸以來，由於國民教育的缺失，加之反中亂港勢力長期對內地「妖魔化」宣傳，導致香港青年對國家、對內地的認識偏頗。在許多香港青年的印象中，香港開放活躍，內地封閉落後；香港人現代文明，內地人自私懶惰。認識上的偏頗，形成了「融入」的「思想堵點」。

在全國政協相關部門邀請和安排下，筆者以港區全國政協委員身份，出席了會議，並在劉賜貴主任發言後，作為10位發言的委員，第一個在座談會上發言。

筆者在香港生活工作了34年，常年往返於香港和內地之間，隨時感受到內地的發展變化。在會上，筆者建議，要引導港澳青年從「窮與富」、「大與小」、「公與私」、「勤與懶」四個角度，全面、準確、客觀地認識內地。

第一，建議內地有關方面在安排港澳青年考察時，多讓他們到北京、長三角、珠三角等地看看。內地到底是窮是富？讓港澳青年用自己的親身感受作出判斷。

第二，建議在安排港澳青年到內地交流時，聚焦「偉大、宏大、重大」3個主題詞，讓他們從萬里長城等歷史文化遺迹，感受中華民族團結禦敵的偉大精神；從三峽大壩等重點工程，感受中國建造的宏大氣魄；從航天基地等重要場所，感受中國科技的重大進步。

第三，建議在推動港澳青年到內地交流的工作中，加大掛職交流的力度，讓港澳青年通過與內地同行較長時間的相處，親身感受大公無私、團結奮鬥的精神。

第四，建議在推動港澳青年交流中，多安排他們到一些知名的大公司見習，讓他們親身感受內地的快節奏、高效率。

站在香港看內地，看到的僅是一個「側影」。祖國幅員遼闊，各地發展各具特色，港澳青年只有深入內地，與各個階層人士廣泛接觸，補上認知的「短板」，才能看清國家的全貌，找準自己的角色定位，增強「融入」的主動性。

王滬寧主席聽了筆者的發言，表示贊同。他分別用普通話和上海話與筆者親切交流交談。他指出，促進港澳青年更好融入國家發展大局，既是歷史的必然，也是港澳繁榮穩定的關鍵所在。

多點多綫發力 化解融入難題

港澳青年融入國家發展大局，是一項系統工程，需要多點位、多綫條發力，化解「堵點」、「卡點」和「難點」。

信心比黃金更重要。第二位發言的何超瓊委員提出「三個信心」：增強港澳青年對自己能力和未來的信心、對港澳兩個特區發展的信心和對國家發展的信心。她建議，搭建更多立足港澳產業特色、具有國際視野與規模的國際化論壇，為港澳青年提供更多實踐成長機會。

社團應發揮重要作用。來自澳門的吳志良委員認為，港澳是典型的社團社會，社團已經成為社會治理網絡的重要組成部分，促進港澳青年融入國家發展大局，社團要用心用力。他建議，社團要組織豐富的活動，創新活動形式，為港澳青年職業發展創造機會和條件。

愛國愛港社團要致力於促進人心回歸。譚錦球委員建議，愛國愛港社團應開展不同領域的實習交流項目，豐富人文交流內容，提升交流活動實效；應善用「港漂」和北上大學生，搭建香港與內地融合的橋樑，達至人心相通。

會上，廣東省政協主席林克慶、華僑大學黨委書記徐西鵬、中國銀行（香港）有限公司副董事長兼總裁孫煜等全國政協委員還建議，推動醫療保險跨境結算，加快實現港澳青年在內地就醫享受與港澳的同等待遇；開展社保關係銜接問題研究，建立社保跨境轉接制度；完善生活配套服務，建立在內地工作的港澳青年身份認證「一卡通」；設立青年創業基金，推出青年創業資助計劃……

座談會持續將近3個小時。會畢，王滬寧主席在夏寶龍副主席陪同下，繞發言的委員席一圈，與發言者握手致意。王滬寧主席親切的對筆者說，要久久為功，持續努力，把這個議題做好。

推動港澳青年融入國家發展大局，香港特區政府、澳門特區政府承擔着主體責任；政協委員建言獻策，起到了拓展思路、加油助推的作用。各方發力，合力倍增。當下，港澳各界應凝聚共識，促進港澳青年加快「融入」步伐，讓港澳青年更好地為「一國兩制」事業貢獻「青春力量」。

▲ 香港青年要更好融入國家發展大局，建議多安排他們到一些知名的大公司見習，讓他們親身感受內地的快節奏、高效率。（資料圖片）