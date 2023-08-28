內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊

日本啟動福島核污水排海後，中國民間反日情緒增長，赴日旅行團出現退團潮，旅行社表示暫時不再大力推廣日本遊，甚至考慮暫停相關營銷計劃。

據內媒第一財經報道，一家大型旅行社的相關負責人表示，這幾天已陸續接到部

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