  • 29°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊

要聞版 2023/08/28

分享：

分享：

日本啟動福島核污水排海後，中國民間反日情緒增長，赴日旅行團出現退團潮，旅行社表示暫時不再大力推廣日本遊，甚至考慮暫停相關營銷計劃。

據內媒第一財經報道，一家大型旅行社的相關負責人表示，這幾天已陸續接到部

...

相關文章

業界避禁令 日水產原箱經東京運港
今日
業界避禁令 日水產原箱經東京運港
核污水其他輻射物 長遠影響人類健康
今日
核污水其他輻射物 長遠影響人類健康
福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值
今日
福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值

你可能感興趣

業界避禁令 日水產原箱經東京運港
今日 01:00
業界避禁令 日水產原箱經東京運港
核污水其他輻射物 長遠影響人類健康
今日 01:00
核污水其他輻射物 長遠影響人類健康
福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值
今日 01:00
福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值
中國 日本 餐飲 學校 微博 旅行團 國慶 福島 青島

上一篇文章

福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值

下一篇文章

新盤交投旺 凱柏峰III兩日售75伙

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？