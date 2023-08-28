內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊 要聞版 2023/08/28 分享： 分享： 日本啟動福島核污水排海後，中國民間反日情緒增長，赴日旅行團出現退團潮，旅行社表示暫時不再大力推廣日本遊，甚至考慮暫停相關營銷計劃。 據內媒第一財經報道，一家大型旅行社的相關負責人表示，這幾天已陸續接到部 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 業界避禁令 日水產原箱經東京運港 今日 業界避禁令 日水產原箱經東京運港 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 今日 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 今日 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 你可能感興趣 業界避禁令 日水產原箱經東京運港 今日 01:00 業界避禁令 日水產原箱經東京運港 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 今日 01:00 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 今日 01:00 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 中國 日本 餐飲 學校 微博 旅行團 國慶 福島 青島