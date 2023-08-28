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業界避禁令 日水產原箱經東京運港

抵港才分拆送餐廳 另覓10都縣外貨源

要聞版 2023/08/28

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港府上周四（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，惟日本是香港進口水產第二大來源地，每年平均貨值高達33.2億元，業界指本港約6成日本直送水產經東京運港，但發現當水產在東京豐洲市場分拆再「

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