業界避禁令 日水產原箱經東京運港 抵港才分拆送餐廳 另覓10都縣外貨源 要聞版 2023/08/28 分享： 分享： 港府上周四（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，惟日本是香港進口水產第二大來源地，每年平均貨值高達33.2億元，業界指本港約6成日本直送水產經東京運港，但發現當水產在東京豐洲市場分拆再「 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 今日 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 今日 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊 今日 內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊 你可能感興趣 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 今日 01:00 核污水其他輻射物 長遠影響人類健康 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 今日 01:00 福島核電站周邊海水「氚」濃度低於下限值 內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊 今日 01:00 內地現赴日退團潮 有旅社擬停日本遊 核災 日本 香港 餐廳 食品 魚 東京 海鮮 北海道 挪威