疫後新人傾向辦較豪華婚禮 8成受訪者想擁有天然美鑽婚戒

疫情過去，黛安出席過唔少朋友嘅婚禮，睇見新人幸福模樣都好戥佢哋高興。眾所周知，籌辦婚禮絕不容易，最近有調查發現，原來新人最重視嘅唔係場地而係訂婚戒指！根據De Beers集團委託尼爾森IQ喺今年5月訪問咗482名男女，有54%受訪者喜歡簡約與豪華並重嘅婚禮，去年人氣較高嘅簡約隨意婚禮則只有39%人喜歡，相信同疫情結束不無關係，但繼續有82%人視訂婚戒指為結婚重要一環，疫情前後趨勢始終不變，可見訂婚戒指嘅重要地位。

鑽石有4C標準，即色澤（Colour）、淨度（Clarity）、克拉（Carat）同切工（Cut），但8成人在意鑽石係咪天然，到底天然美鑽有咩咁吸引？過半人就欣賞佢哋「獨一無二」，另外49%就覺得「寶貴、珍稀，經歷時間洗禮孕育於大自然」。黛安聽公關姊妹講，De Beers集團喺波札那、加拿大、納米比亞同南非都有開礦作業，旗下有Jewellers Old Bond Street系列、DB Classic系列及Aura系列，相信總有一款啱新人。

本文轉載自《晴報》