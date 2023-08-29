「文化旅遊」即文旅講了那麼久，似乎香港仍未得着箇中精髓。具體可看看今年被內地文旅業中人形容為超成功的案例：

今年六月，海南島海口舉行周杰倫演唱會，四天吸客逾十五萬人次，當中外省觀眾逾九萬，帶來綜合旅遊收益近十億元（人民幣，下同）。剛八月的西安TFBOYS十年之約演唱會，帶動旅遊收入逾四億元。

最實際的遊客去向統計會說出真相：內地其中一個最大的旅遊訂票平台，公開網民搜索旅遊地點、實際訂房與交通出行的數據，顯示一有大型演藝活動舉行的城市，其數據就會爆紅，亦即演藝經濟和旅遊經濟全然掛鈎。

數字也顯示，今年疫後最火爆的內需消費經濟，就是由演藝經濟拉動，全國各地都有大小的歌星演唱會、大型音樂節，起碼過千場演出。而演藝活動，又只不過是文旅經濟的其中一環，當然還包括了文化旅遊點、文化分享活動、文創產品、大型文創貿易會或展覽等。文旅人士指出，新一代愈發不會因為看傳統名勝古迹而出行，現在一般出去旅行的原因，一就是參加活動，二就是去大自然。

簡單而言，就是一有吸引特別是新一代年輕人的盛事，來自各地的人都會樂於跨省出行，為舉辦的城市帶來收益。那是扣扣相連的收入，由訂票到住宿、門票、餐飲到在地消費等。所以之前以周杰倫演唱會為例，旅遊平台是一條龍打包，即整個演唱會套餐，包括門票交通餐飲。當中，到達後的交通接送需求很大，也是此前做得不夠好的。

看到了嗎？香港有那麼豐富的演藝資源，香港要力推的，也正是具吸引力的演藝及活動文旅，更貼心的交通接駁體驗，而非低端的針對本土內循環的地攤或夜市。