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植物肉一定低脂？

副刊版 2023/08/29

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上周三晚上，約了Bonnie吃壽司，可是，才六時，壽司店已經出現人龍。我問：「發生甚麼事？難道香港人已習慣早吃飯？」

Bonnie說：「你不知道嗎？日本明天排核污水，相信大家都是趕尾班車，怕吃進污染的魚生。我今天餓得很，看來，我們要轉一轉計劃。」

我問：「你沒吃午餐嗎？」

她說：「可以這樣說。中午跟同事吃過素菜。」

我說：「這年代的素食選擇多的是，大概不只是吃蔬菜，怎會吃不飽？」

她說：「你應該知道我是食肉獸，跟你的兩隻可愛貓咪愛吉和小克一樣，沒吃肉，就像甚麼也沒有吃。」

我說：「那麼，你真是要學習一下，間中茹素，也是好習慣。不過，真的要懂得選擇，現時市面推出不少植物肉，沒錯，它們的確可為素食者提供多一個選擇，可是，並非每款植物肉也健康。首先要注意的是其脂肪含量，某些品牌的脂肪量，比葷肉還要高；其次，有些植物肉，更加入了椰子肉，因此，增加了飽和脂肪量，有些竟高達四成六，要知道飽和脂肪是令體內膽固醇上升的元兇之一。最後，還要留意當中的鈉含量，畢竟植物肉是加工食物，鈉質不少，製作時要注意毋須另行加入調味。」

Bonnie說：「即是說茹素不一定健康。」

我說：「沒錯。跟葷食一樣，我們仍需注意原材料的營養價值，同時留意烹調及製作方法。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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