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「向酒精說不！」

副刊版 2023/08/29

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世衛轄下國際癌症研究中心（IARC）早在二○○七年警告我們：酒精飲品跟逾六十種疾病有關，例如：肝炎、肝硬化、高血壓、中風及冠心病，故已把酒精及其中的乙醇列為「令人類引致癌症」的物質（第一組別）。鑑於有害使用酒精給個人和社會均帶來禍害，世衛已制定並施行減少有害使用酒精的全球戰略，並敦促會員國通過並實施。

根據本港食安中心資料顯示，「世界各地的研究一致證明，經常飲酒會增加患口腔癌、咽喉癌、喉癌和食道癌的風險。每天喝大約五十克酒精（約五點三個酒精單位）的人，患上述癌症的風險比不飲酒的人高兩至三倍。另一項研究發現，每天喝五十克酒精的人，患乳癌的風險比不喝酒的人高一倍半。」喝五十克已有患癌風險，更何況「劈」？

「劈酒」一詞，泛指豪飲，沒有別的懸念，不能自我解讀「劈酒」為淺嘗，又或那只是一個意境！劈酒就是劈酒，故任何人遇上不良慫恿或引誘我們去「劈酒」，可參考衞生署香港非傳染病防控策略及行動計劃，於二○一八年在其社交媒體中教導年輕人那樣：「向酒精說不！」，要識say no兼帶眼識人，由年輕人、成年人到老人家，都應醒目，因為現在經濟差，有些人會連老人家都打主意。

遇見連老人家都不放過、慫恿他們「喂，今晚落老蘭劈酒！」的人，務必堅拒。老老實實，身體是自己的，劈完有事又是自己負責，無謂搞到其他老人家啦，要劈唔該自己去劈、先親身示範一下晚晚劈足一星期如何振興經濟。

每個社會當然都要振興經濟，尤其是疫情過後。究竟每個地方的各界賢達有甚麼妙策可獻，或多或少反映那班人的group intelligence（群組智慧）。妙策在此暫未見，但妙人講妙語則日日出現，為此城提供源源不絕的另類娛樂，所以身在香港，你話點會悶？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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