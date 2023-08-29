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金磚國擴容 阿根廷加入引驚奇

評論 2023/08/29

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金磚國家（BRICS）擴員並不意外，在2022年已開始醞釀，之後不時有風聲傳出，南非早前稱40多個國家有興趣加入金磚，外界高度關注那些國家成功加入。擴容名單公布後，金磚5國將變成金磚11國，當中最令外界驚奇的相信是阿根廷。

專家質疑 南美洲為何非墨西哥

金磚的6個新成員，某程度上是原有5大成員國呼朋喚友之下的結果。南非是作為唯一非洲成員，希望壯大非洲聲音，埃塞俄比亞順勢加入；巴西則希望增強南美聲音，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）關係友好，阿根廷也在巴西支持下獲納入。

「特朗普粉」米萊伊 跑出總統初選

然而，政治一日都嫌長，阿根廷正舉行總統選舉，初選跑出的候選人，是政治理念與費爾南德斯南轅北轍的米萊伊（Javier Milei），他是美國前總統特朗普（Donald Trump）粉絲，立場親美，揚言改用美元，按照民調，米萊伊上台機會不低，為金磚擴容的計劃增添變數。

金磚國家的概念，源於著名英國經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill），他在2001年提出「金磚四國」一詞，指巴西、俄羅斯、印度、中國這4個經濟高速增長的國家，將在2050年之前，變得能夠主宰環球經濟。

奧尼爾就金磚擴容作點評，指金磚仍然缺乏清晰的共同目標，擴容名單的擬定，似乎未考慮太多經濟準則，並反問為何東盟一哥印尼未有加入，南美洲方面為何是阿根廷而非墨西哥。

奧尼爾一直支持金磚擴容，指美國貨幣政策的連鎖反應大得出奇，曾稱「金磚國家應該擴容，並努力對抗美元的統治地位」，並指如果納入「有持續盈餘的新興國家」，將有望形成更公平、多貨幣的全球體系。可是，今次被納入的阿根廷，經濟危危乎，當地一直有聲音要求徹底美元化，以穩定經濟，而非擺脫美元。

近年出現在新聞版面上的阿根廷，不外乎兩件事：一、通脹驚人；二、可能債務違約。阿根廷2019年至2022年的通脹率，一直達近50%左右，今年進一步失控，增至逾100%。英國最新通脹不到10%，國民已叫苦連天，而阿根廷更誇張，何解仍未崩潰？正正是因為美元化，阿根廷民間事實上很多交易，已改用美元進行，國民對國家貨幣失去信心，將資產轉成美金，捍衞財產。

上台呼聲高的米萊伊，順勢提出全面改用美元當貨幣，美元化有很大缺陷，國家從此失去幣策這個調控經濟的工具，惟從其他改用美金國家的經驗可見，如厄瓜多爾，通脹由一度高達96%，短時間內降至單位數，之後20幾年維持穩定，這對阿根廷人民來講很吸引，物價穩定下來，對吸引外國投資也有幫助。

金磚國家 難現歐元式貨幣聯盟

阿根廷特別受到關注，因為包括奧尼爾在內不少專家，均期望金磚能夠組成類似歐元區的金磚貨幣聯盟，惟經濟相對弱的阿根廷，明顯不符合加入這類聯盟的條件，仍獲得接納，反映金磚核心國家盡管都有擺脫美元掣肘這個共同目標，但金磚貨幣的成事機會很低，金磚仍然會是一個鬆散的聯盟，不會有歐元區那樣的條條框框及硬性的入場門檻。

無論如何，金磚聯盟的重要性無疑會更加顯著，據國際貨幣基金組織（IMF）數字，新金磚11個成員國的國民生產總值（GDP）環球佔比是29.1%，2028年增至31.4%，相對地，七大工業國組織（G7）GDP佔比將由43.5%降至41.1%，加上金磚各成員國繼續透過雙邊或多邊協定，推動在貿易中用本國貨幣，對減少對美元的依賴，是一個好的開始。

阿根廷正舉行總統選舉，初選跑出的候選人米萊伊，是美國前總統特朗普粉絲，立場親美。（路透社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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