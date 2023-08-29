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蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架

行政人員版 2023/08/29

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蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）多年來也不太活躍於社交媒體，僅在Twitter及微博設有社交帳號。而近日卻被發現在Instagram（IG）開設帳號，蘋果副總裁Lisa

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欄名 : 科技新知

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