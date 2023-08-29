蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 行政人員版 2023/08/29 分享： 分享： 蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）多年來也不太活躍於社交媒體，僅在Twitter及微博設有社交帳號。而近日卻被發現在Instagram（IG）開設帳號，蘋果副總裁Lisa ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 今日 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/28 輝達供應「二流芯片」予中國？ GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 2023/08/28 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 2023/08/28 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/25 AI大模型競賽 兩大發展路徑 科技行業 媒體 Apple Instagram 庫克