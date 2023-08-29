Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場

Sony於7月下旬疑似錯手將最新的細屏旗艦手機Xperia 5 V廣告片放到網上，引來關注，但其後Sony未有透露任何資訊。該企終於宣布將於香港時間周五（9月1日）下午3時舉行發布會，外媒預料，屆時

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