Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 行政人員版 2023/08/29 分享： 分享： Sony於7月下旬疑似錯手將最新的細屏旗艦手機Xperia 5 V廣告片放到網上，引來關注，但其後Sony未有透露任何資訊。該企終於宣布將於香港時間周五（9月1日）下午3時舉行發布會，外媒預料，屆時 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 今日 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/28 輝達供應「二流芯片」予中國？ GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 2023/08/28 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 2023/08/28 三星×迪士尼百周年 特別版電視售1.3萬起 AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/25 AI大模型競賽 兩大發展路徑 科技行業 商業 智能手機 科技硬件 鏡頭 Sony 記憶體 XPERIA