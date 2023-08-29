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麥當勞三重芝士安格斯 全新酥皮朱古力批登場 優惠價$38歎超值套餐

行政人員版 04:00 2023/08/29

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當安格斯牛肉遇上香濃芝士，雙重滋味真係令人垂涎欲滴！黛安收到風，麥當勞期間限定嘅「芝」味界代表「三重芝士安格斯」，即日起會帶同多款美食登陸麥當勞，為大家呈獻難忘漢堡滋味；麥當勞更會同步推出「$38芝士安格斯超值套餐」驚喜優惠㖭。

今次回歸嘅「三重芝士安格斯」，除咗選用100%安格斯牛肉為主角，更特選3款唔同滋味、口感和製法嘅芝士，包括外脆內軟嘅芝士條、軟滑新西蘭切片白芝士和幼滑白芝士醬，可謂「芝」味誘惑無與倫比！其餘3款人氣高企嘅芝士安格斯、蘑菇安格斯及Double芝士安格斯漢堡，亦會繼續供應㗎。

多款人氣限時美食亦會同步推出，包括叫人回味無窮嘅全新酥皮朱古力批、香脆惹味嘅脆薯皇，以及海鹽檸檬梳打。而家買所有套餐只需加$9，更可升級增量裝脆薯皇及大大杯系列。麥當勞App亦有多款全新電子優惠券，例如「三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜滋味套餐減$5」、「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」等，真係好抵啊。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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